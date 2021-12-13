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Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:23

PSV'nin yıldız futbolcusu Eran Zahavi'ye şok!

AA
PSV’nin yıldız futbolcusu Eran Zahavi’ye şok!

PSV'nin İsrailli yıldızı 34 yaşındaki Eran Zahavi'nin evi soyuldu. Amsterdam'daki evi soyulan futbolcunun evi 7 içinde ikinci kez soyulmuş oldu. Aile fertlerinin tatilde olması sebebiyle soyulan evin boş olduğu açıklandı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen Eran Zahavi'nin evi, bir yıl içinde ikinci kez soyuldu. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki oyuncunun Amsterdam'daki evine, 7 ay içinde ikinci kez hırsız girdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, aile fertlerinin Dubai'de tatilde olması nedeniyle dün gerçekleşen soygun sırasında evin boş olduğu ve iki şüphelinin sorgulandığı belirtildi.

Mayıs ayında gerçekleşen ilk soygunda, çok daha tehlikeli anlar yaşanmıştı. Zahavi'nin takım otobüsüyle gittiği deplasman maçı sırasında kurye kılığında eve giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin almasının ardından soygunu gerçekleştirmişti.

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PSV'nin yıldız futbolcusu Eran Zahavi'ye şok!
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