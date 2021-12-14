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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:21 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:22

Brentford-Manchester United maçına koronavirüs engeli

AA
Brentford-Manchester United maçına koronavirüs engeli

Manchester United'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Premier Lig'de oynanması planlanan Brentford-Manchester United müsabakası ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etti.

Manchester temsilcisi, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti.

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Brentford-Manchester United maçına koronavirüs engeli
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