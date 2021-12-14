Havada Bulut zirveyi unut

Figueiredo, Gustavo-Berke hatalar zincirinde golü attı. Mesut klasını konuşturup eşitliği sağladı ancak Ferdi’nin faulü penaltıyı getirdi. Maxim takımını öne geçirdi. Zacj’ın füzesi umut oldu ama fişi Figueiredo çekti
Trabzon'un kaybettiği haftada puan farkını 9'a indiremed
Maçın başlangıcı, 90 dakikanın nasıl geçeceğinin adeta habercisiydi... İlk 8 dakikada 3 pozisyona giren Fenerbahçe, sonuncusu üçe sıfırpozisyonu kaçırıp ardından43.3 metre mesafeden gol yiyerek ilginç bir başlangıç yaptı... Gustavo'nun hatasıyla yenilen golü 30.dakikada Mesut'un kendiyleözdeşleşen imza golüyletelafi ettiler. Ancak ikinci yarıya baskın başlayan sarı-lacivertiler Gustavo ile başlayan Kim ve Ferdi ile devam eden bireysel hatalar zincirinde 54'te penaltıdan ikinciyi yedi! Bunun da telafisi, 67'de Zajc'ın cezasahası dışından güzel vuruşuylayapıldı. Ancak bireysel hatalar bitmiyordu. Bu kez sahneye Kim Min- Jae çıktı. Maçın yıldızı Figueiredo yine affetmedi, 73'te skor 3-2 oldu. Bundan sonra Gaziantep bekledi, Fenerbahçe saldırdı. Serdar Dursun kale ağzından dışarı vurunca umutlar iyice tükendi. Trabzonspor'un kaybettiği haftada fırsat tepildi. Çanlar Pereira için çalıyor.
'BİREYSEL HATALAR PAHALIYA PATLADI'
Fenerbahçeli futbolcular yenilgiyi şöyle değerlendirdi. MIHA ZAJC: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadığımız anlar vardı ama 3 korkunç hata yaptık. Bunları yapmamalıydık. Daha iyisini yapmamız gerekiyor." MIGUEL CRESPO: "Performansımdan memnunum, daha da iyi olmaya çalıyıyorum ama önemli olan benim iyi oynayıp oynamamam değil. Bu seviyede bu hataları yaparsanız bedelini ağır ödüyorsunuz. Yaptığımız her hatanın ardından golü buldular. Yaptığımız bireysel hatalar bize pahalıya patladı."
FİGUEİREDO CEZAYI KESTİ
8. dakikaya kadar iki kritik kurtarışa imza atan Berke Özer öne çıkmasının faturasını ağır ödedi. Gustavo'nun pas hatasında topu Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde kontrol eden Figueiredo, genç kalecinin önde olduğunu görünce sağ ayağının üstüyle çok uzaktan vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Figueiredo 51. dakikada da Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kalıp takımına penaltı kazandırdı. 73'te savunmanın hatasını affetmeyip golünü attı. Brezilyalı bu sezon 5. golüne ulaştı.