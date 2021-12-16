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Giriş Tarihi: 16.12.2021

5 maç üst üste operasyon yapıldı

MEHMET ÖZCAN
5 maç üst üste operasyon yapıldı

"OYUN adil oynandığında G.Saray kazanacaktır. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor" "İLK defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldı. Biz oyuna gelmedikçe çirkinlikleri artırdılar" "GERİ dönüş yok. TFF'nin koltukları terk etmelerini talep ediyoruz. Yapamıyorsanız gi-de-cek-si-niz"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen aralık ayı Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'yi hedef alan sözleriyle dikkat çekti. "TFF'nin o koltukları terk etmelerini acil olarak talep ediyoruz. Makamlar şereflidir, asıl olan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gi-decek- si-niz" diyen Elmas'ın öne çıkan sözleri şöyle:
OYUN adil oynandığında, G.Saray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor.

SİNİR UÇLARIMIZLA OYNUYORLAR

İLK defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum.
KİTAPLARINDAN utanmayı çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir.
FUTBOL yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar.
VERDİĞİMİZ mücadelede tek başına kalsak da yolumuzdan dönmeyeceğiz.
CAMİAMIZIN sinir uçlarıyla oynayıp bizi bölmeyi hedeflediler.
G.SARAY ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bizim görevimiz bataklığı kurutmaktır.

GEREKİRSE YAYIN İHALESİNDEN ÇIKARIZ!

G.SARAY ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama G.Saray'a yapamazsınız. Bizim tek bir Cumhuriyetimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.
G.SARAY'I affetmediğinizi biliyoruz. Zaten bunu söylediniz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur.
GEREKIRSE tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız.
KEREM-MARCAO olayını aile içinde halletmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar gittiler. G.Saray'ı düşünerek bu kavgalara girmedik.

5 MAÇ VE YAPILAN HATALAR

1- KARAGÜMRÜK: 1-1 (Atilla Karaoğlan) Adnan Uğur'un ceza sahası içinde eline çarpan topa 'devam' kararı çıkması ve penaltı verilmemesi.
2- F.BAHÇE 1-2 (H.Umut Meler) Mesut'un golü öncesi İrfan Can-Kerem pozisyonuna faul çalınmaması.
Diagne'nin golünün VAR'dan iptal edilmesi.
Serdar Dursun'un ceza sahası içinde Berkan Kutlu'yu itmesine devam denilmesi.
3- YENİ MALATYA: 0-0 (Atilla Karaoğlan) Sadık'ın ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın ayağına basmasına penaltı verilmemesi.
4-ALTAY 2-2 (Cüneyt Çakır) İbrahim Öztürk'ün ceza sahası içinde eline çarpan topa 'devam' kararı çıkması. Berkan Kutlu'nun vücudundan sekip eline çarpan topa VAR'dan penaltı verilmesi.
5- SIVASSPOR: 1-0 (Ümit Öztürk) Ev sahibi takımın oyuncusu Goutas'ın, Diagne'ye ceza sahası içindeki müdahalesine çalınmayan penaltı.
Pozisyonda VAR'a bile gidilmemesi.

SORU: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın verdiği mesajlar için yorumunuz nedir?

MURAT ÖZBOSTAN
"Cincon"a yanıt vermedi!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son 15 günde 3. defa açıklama yaptı. Bunların biri medya buluşması, diğeri olağanüstü basın toplantısı ve son olarak dünkü Divan Kurulu toplantısıydı. Hep TFF ile kurullarını hedef aldı. İsim vermeden 'istifa etsinler' dedi. Kim istifa edecek? PFDK mı, Tahkim mi, Temsilciler Kurulu mu? Mesajların üstü kapalıydı! Anlayan anlar gibisinden... Galatasaray'a karşı ciddi hakem hataları var.. Bu en doğru sözüydü. Fakat Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in 'Cincon' lafına hiç değinmedi. Bilecik, 'Dil sürçmesi' demiş, özür dilememişti. Galatasaray camiası, Fenerbahçeli yönetici için de birkaç cümle etmesini bekliyordu. Sayın Elmas bir yanıt vermedi.. Hitabeti zayıf bir konuşmaydı. 'Devletle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bizi getiremeyecekler' ifadesini açmadı. Bunlar çok tehlikeli sözlerdi.. Kim Galatasaray ile devleti karşı karşıya getirmek istiyor, açıklamak lazım!.. 'Yayın havuzundan çıkarız' diye de açık bir tehditte bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u hatırladım bu sözleri dinlerken! Yer yerinden oynamadı ama üstü kapalı çok laf etti Sayın başkan!

LEVENT TÜZEMEN
Kim bunlar açıklansın artık!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın TFF'ye yaptığı eleştiriler ile ilgili söylediği, "G.Saray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir" sözü, köprülerin atıldığının habercisidir. Ben MHK üzerinden Elmas ve yönetimini sindirmek için TFF'nin G.Saray'a operasyon yaptığını vurguladım, bu sözlerimin arkasındayım. Ancak G.Saray Başkanı'nın farklı söylemler ve dedikodularla G.Saray'ı devletle karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını ifade etmesi, ortalığı yangın yerine çevirir. G.Saray, Elmas'ın dediği gibi devletine bağlı bir camiadır. TFF'de nefret o kadar büyümüş ki resmen dedikodular ve söylemlerle G.Saray'ı yıpratmaya ve devletin önüne atmaya çalışan bir güç olduğu ortaya çıkıyor. Burak Elmas'ın "Geçmişte bunu bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz ama bunu G.Saray'a yapamazsınız. G.Saray sizin bu oyunlarınıza büyük gelir" söylemi, TFF içinde bir şer cephesinin olduğunun açıklamasıdır. Başkan Elmas'ın bu isimleri bildiğini ben de biliyorum. Bundan sonraki aşama söylemlerle değil, eylemlerle olmalı ve isimler kamuoyuna ifşa edilmelidir. G.Saray, devletiyle kavga etmeyecek kadar onurlu bir camiadır.

BÜLENT TİMURLENK
Kendi VAR odasına gitmeli
"Havuzdan çıkarız, ligden çekiliriz…" Eleştiri dilinin en üst ifadesi kabul edilen bu cümle, futbolumuzda ilk kez kullanılmıyor. Ama bunun çözüm odaklı olmadığı, sertlik derecesinin taraftarda empati yaratmak amaçlı olduğunu da yine futbol tarihimizde bulabilirsiniz. G.Saray'ın hakem kararlarına yönelik eleştirisi doğrudur. Ancak futbolumuzda yanlış düdükler tabelaya etkili olurken, cezalar futbolcular, teknik adam ve yönetimlere çıkıyor. G.Saray'ın kaybettiği puanlara neden olarak hakem hataları bir şeydir ama her şey değildir. Avrupa'da deplasmanda kalesinde gol görmeyen takımın ligde kalesini kapatamaması, gol atamadığı Malatyaspor'a, Alanyaspor'un 6 gol atması ve hücumdaki verimsizliği elbette ki G.Saray'ın iç meselesi. Ama bunları çözmeden konu hakemlere bağlanamaz. Divan Kurulu, G.Saray'ın idari işlerinin, projelerinin tartışıldığı, ortak aklın sağlandığı toplantılardı. Dün kürsüye gelenler, sportif performansı eleştiren amatör yorumculardan öte değildi. Bir divan kurulu üyesi, cezalı olduğu maçta locadan takıma direktif verdiği için Fatih Terim'i eleştiriyorsa G.Saray'ın yönetim olarak kendi VAR odasına gitmesi gerekiyor.

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5 maç üst üste operasyon yapıldı
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