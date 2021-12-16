5 maç üst üste operasyon yapıldı

"OYUN adil oynandığında G.Saray kazanacaktır. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor" "İLK defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldı. Biz oyuna gelmedikçe çirkinlikleri artırdılar" "GERİ dönüş yok. TFF'nin koltukları terk etmelerini talep ediyoruz. Yapamıyorsanız gi-de-cek-si-niz"
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen aralıkayı Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'yi hedef alan sözleriyle dikkat çekti. "TFF'nin o koltukları terketmelerini acil olarak talep ediyoruz.Makamlar şereflidir, asıl olan makamaşeref katmaktır. Yapamıyorsanız gi-decek-si-niz" diyen Elmas'ın öne çıkan sözleri şöyle: OYUN adil oynandığında, G.Saray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor.
SİNİR UÇLARIMIZLA OYNUYORLAR
İLK defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. KİTAPLARINDAN utanmayı çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir. FUTBOL yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. VERDİĞİMİZ mücadelede tek başına kalsak da yolumuzdan dönmeyeceğiz. CAMİAMIZIN sinir uçlarıyla oynayıp bizi bölmeyi hedeflediler. G.SARAY ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bizim görevimiz bataklığı kurutmaktır.
GEREKİRSE YAYIN İHALESİNDEN ÇIKARIZ!
G.SARAY ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama G.Saray'a yapamazsınız. Bizim tek bir Cumhuriyetimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. G.SARAY'I affetmediğinizi biliyoruz. Zaten bunu söylediniz. Bizsporcuyuz, karşımıza hangi tezgahile çıkarsanız çıkın, mücadeleederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur. GEREKIRSE tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız. KEREM-MARCAO olayını aile içinde halletmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar gittiler. G.Saray'ı düşünerek bu kavgalara girmedik.
5 MAÇ VE YAPILAN HATALAR
1- KARAGÜMRÜK: 1-1 (Atilla Karaoğlan) Adnan Uğur'un ceza sahası içinde eline çarpan topa 'devam' kararı çıkması ve penaltı verilmemesi.
2- F.BAHÇE 1-2 (H.Umut Meler) Mesut'un golü öncesi İrfan Can-Kerem pozisyonuna faul çalınmaması.
Diagne'nin golünün VAR'dan iptal edilmesi.
Serdar Dursun'un ceza sahası içinde Berkan Kutlu'yu itmesine devam denilmesi.
3- YENİ MALATYA: 0-0 (Atilla Karaoğlan) Sadık'ın ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın ayağına basmasına penaltı verilmemesi.
4-ALTAY 2-2 (Cüneyt Çakır) İbrahim Öztürk'ün ceza sahası içinde eline çarpan topa 'devam' kararı çıkması. Berkan Kutlu'nun vücudundan sekip eline çarpan topa VAR'dan penaltı verilmesi.
5- SIVASSPOR: 1-0 (Ümit Öztürk) Ev sahibi takımın oyuncusu Goutas'ın, Diagne'ye ceza sahası içindeki müdahalesine çalınmayan penaltı.
Pozisyonda VAR'a bile gidilmemesi.
SORU: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın verdiği mesajlar için yorumunuz nedir?
MURAT ÖZBOSTAN
"Cincon"a yanıt vermedi! Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son 15 günde 3. defa açıklamayaptı. Bunların biri medya buluşması, diğeri olağanüstü basın toplantısı ve son olarak dünkü Divan Kurulu toplantısıydı. Hep TFF ile kurullarını hedef aldı. İsim vermeden'istifa etsinler' dedi. Kim istifa edecek? PFDK mı, Tahkim mi, Temsilciler Kurulu mu? Mesajların üstü kapalıydı! Anlayan anlar gibisinden... Galatasaray'a karşı ciddi hakem hataları var.. Bu en doğru sözüydü. Fakat Fenerbahçe Başkan Vekili ErolBilecik'in 'Cincon' lafına hiçdeğinmedi. Bilecik, 'Dil sürçmesi' demiş, özür dilememişti. Galatasaray camiası, Fenerbahçeli yönetici için de birkaç cümle etmesini bekliyordu. Sayın Elmas bir yanıt vermedi.. Hitabeti zayıf bir konuşmaydı. 'Devletle karşı karşıyagelmeyeceğiz. Bizi getiremeyecekler' ifadesini açmadı. Bunlar çok tehlikeli sözlerdi.. Kim Galatasaray ile devleti karşı karşıya getirmek istiyor, açıklamak lazım!.. 'Yayın havuzundan çıkarız' diye de açık bir tehditte bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u hatırladım bu sözleri dinlerken! Yeryerinden oynamadı ama üstü kapalı çok laf etti Sayın başkan!
LEVENT TÜZEMEN
Kim bunlar açıklansın artık! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın TFF'ye yaptığı eleştiriler ile ilgili söylediği, "G.Saray geridönüşü olmayan bir mücadeleniniçine girmiştir" sözü, köprülerin atıldığının habercisidir. Ben MHK üzerinden Elmas ve yönetimini sindirmek için TFF'nin G.Saray'a operasyon yaptığını vurguladım, bu sözlerimin arkasındayım. Ancak G.Saray Başkanı'nın farklı söylemler ve dedikodularla G.Saray'ı devletle karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını ifade etmesi, ortalığı yangın yerine çevirir. G.Saray, Elmas'ın dediğigibi devletine bağlı bir camiadır. TFF'de nefret o kadar büyümüş ki resmen dedikodular ve söylemlerle G.Saray'ı yıpratmaya ve devletin önüne atmaya çalışan bir güç olduğu ortaya çıkıyor. Burak Elmas'ın "Geçmişte bunu bazı camialarauygulamış ve sonuç almış olabilirsinizama bunu G.Saray'ayapamazsınız. G.Saray sizin buoyunlarınıza büyük gelir" söylemi, TFF içinde bir şer cephesinin olduğunun açıklamasıdır. Başkan Elmas'ın bu isimleri bildiğini ben de biliyorum. Bundan sonraki aşama söylemlerle değil, eylemlerle olmalı ve isimler kamuoyuna ifşa edilmelidir. G.Saray, devletiyle kavga etmeyecek kadar onurlu bir camiadır.
BÜLENT TİMURLENK
Kendi VAR odasına gitmeli "Havuzdan çıkarız, ligden çekiliriz…"Eleştiri dilinin en üst ifadesikabul edilen bu cümle, futbolumuzdailk kez kullanılmıyor. Ama bununçözüm odaklı olmadığı, sertlikderecesinin taraftarda empatiyaratmak amaçlı olduğunuda yine futbol tarihimizde bulabilirsiniz.G.Saray'ın hakem kararlarınayönelik eleştirisi doğrudur. Ancakfutbolumuzda yanlış düdükler tabelayaetkili olurken, cezalar futbolcular,teknik adam ve yönetimlereçıkıyor. G.Saray'ın kaybettiği puanlaraneden olarak hakem hatalarıbir şeydir ama her şey değildir.Avrupa'da deplasmanda kalesindegol görmeyen takımın ligde kalesinikapatamaması, gol atamadığı Malatyaspor'a,Alanyaspor'un 6 gol atmasıve hücumdaki verimsizliği elbetteki G.Saray'ın iç meselesi. Ama bunlarıçözmeden konu hakemlere bağlanamaz.Divan Kurulu, G.Saray'ınidari işlerinin, projelerinin tartışıldığı,ortak aklın sağlandığı toplantılardı.Dün kürsüye gelenler, sportifperformansı eleştiren amatöryorumculardan öte değildi. Birdivan kurulu üyesi, cezalı olduğumaçta locadan takıma direktif verdiğiiçin Fatih Terim'i eleştiriyorsaG.Saray'ın yönetim olarak kendi VARodasına gitmesi gerekiyor.