Son dakika: Soyunma odasında şoke eden olay! Erman Toroğlu yaşananları ortaya çıkardı...

Ligde attığı 21 golün 8'i penaltıdan, burada da 2 penaltıdan yararlanamadı. Bu futbolcu ceza alanı dışında mümkün olduğunca ayakta kalmaya mücadele ediyor. Rize'deki maçta ikili mücadelelere bakın ayakta kalıyor ve rakipleriyle mücadele ederken birbirlerini itiyorlar. Peki son maça bakalım, ceza alanı içinde kendisini iki defa bırakıyor. Tabii bence bırakıyor. Bazılarına göre penaltı. Rize- Galatasaray maçındaki pozisyonların şiddetine bakın, gol oluyor. Sivas maçında ceza alanında aldığı güya darbelerle düştüğü pozisyonun şiddetlerine bir bakın. Bu bir örnek. Bunları çok futbolcu üzerinde çoğaltabiliriz.

Türkiye'de futbolcular hakemlerin zafiyetini bildikleri için kendilerini yere atıyor, çoğu zaman da başarılı oluyor. Son Sivas-Galatasaray maçında hakem Ümit Öztürk, 8 tane sarı kart kullandı, kırmızı yok. İyi bir hakem 3 veya 4 sarıdan sonra kırmızı karta döner. Bir pozisyonda Ümit devam ettiriyor, sonra kesiyor ve ellerini kaldırıyor, "Hata bende" diyor. İtiraz eden iki Sivaslı futbolcuya kartı yapıştırıyor. Ey Ümit hatayı yapan sensin, haklı olarak itiraz eden iki Sivaslı'ya kart gösteriyorsun. İşte bunlar hakem!