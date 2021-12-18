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Giriş Tarihi: 18.12.2021 23:28

Barcelona zorlandığı maçta Elche'yi 3 golle geçti!

AA
Barcelona zorlandığı maçta Elche’yi 3 golle geçti!

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Elche'yi 3-2 mağlup etti. Katalan ekibinin galibiyet gollerini Jutlga, Gavi ve Nicolas Gonzalez kaydetti.

Maçın ilk yarısında rakibine karşı rahat bir üstünlük kuran Barcelona, Ferran Jutgla (Dk. 16) ve Pablo Martin Gavira'nın (Dk. 19) golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarı 62. dakikada Tete Morente ve 63. dakikada Pere Milla'nın golleriyle skora eşitliği getiren Elche, bu skoru koruyamadı. Katalan ekibi 85. dakikada Nicolas Gonzalez Iglesias ile tekrar öne geçerek, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bordo-mavililerin tüm gollerini alt yapıdan gelen genç futbolcuların atması dikkati çekti. Barcelona son 4 maçlık (2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Boca Juniors ile dostluk maçı) galibiyet hasretine Elche ile son verdi. Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen Barcelona, bir maç eksiğiyle 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Elche ise 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

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Barcelona zorlandığı maçta Elche'yi 3 golle geçti!
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