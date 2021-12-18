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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Giresun pürneşe

Giresun pürneşe

Karadeniz ekibinin gollerini Suleymanov, Balde ve Diabate (pen) attı. Poko ile umutlanan ancak Paixao’nun kaçırdığı penaltıyla yıkılan Altay, üst üste 10. maçından galibiyet alamadan ayrıldı

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında GZT Giresunspor, son 9 karşılaşmasını da kazanamayıp zor günler geçiren Altay'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye etkili başlayan Karadeniz ekibi, 31. dakikada Suleymanov'un ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. İlk yarı 1-0 Giresun üstünlüğüyle biterken 61'de bu kez Balde sahneye çıktı. Savunma arkasına sarkan Senegalli futbolcu, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı ve durumu 2-0'a getirdi. 70'te Suleymanov, Pinares'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. Atışı kullanan Diabate, farkı 3'e çıkardı. 81'de Altay, Poko'nun kafa golüyle umutlandı. 90+5'te Doukara'nın eline çarpan top sonucunda siyah-beyazlılar bir de penaltı kazandı ancak Paixao'nun vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı. Böylece yeşil-beyazlılar puanını 23'e yükseltirken, Altay'ın galibiyet hasreti 10 maça çıktı (7M/3B).

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Giresun pürneşe
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