Giresun pürneşe

Karadeniz ekibinin gollerini Suleymanov, Balde ve Diabate (pen) attı. Poko ile umutlanan ancak Paixao’nun kaçırdığı penaltıyla yıkılan Altay, üst üste 10. maçından galibiyet alamadan ayrıldı
Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında GZT Giresunspor, son 9 karşılaşmasını da kazanamayıp zor günler geçiren Altay'ı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye etkili başlayan Karadeniz ekibi, 31. dakikada Suleymanov'unceza sahası dışından attığıgolle öne geçti. İlk yarı 1-0 Giresun üstünlüğüyle biterken 61'de bu kez Balde sahneye çıktı. Savunmaarkasına sarkan Senegallifutbolcu, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı ve durumu 2-0'a getirdi. 70'te Suleymanov, Pinares'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. Atışı kullanan Diabate, farkı 3'e çıkardı. 81'de Altay, Poko'nun kafagolüyle umutlandı. 90+5'te Doukara'nın eline çarpantop sonucunda siyah-beyazlılar bir de penaltı kazandı ancak Paixao'nun vuruşunukaleci Okan Kocuk kurtardı. Böylece yeşil-beyazlılar puanını 23'e yükseltirken, Altay'ın galibiyet hasreti 10 maça çıktı (7M/3B).