Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Başakşehir karşısında son vermek istiyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.12.2021 17:46 Son Güncelleme: 18.12.2021 18:09

Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Başakşehir karşısında son vermek istiyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Başakşehir karşısında son vermek istiyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir’i konuk ediyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu ile 8 maçta 7 galibiyet alan Başakşehir kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, Nef Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansının yanı sıra Süper Lig'de kötü gidişatını bir türlü durduramayan Galatasaray, Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Başakşehir'i sahasında konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılar, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, ligde 23 puanla 9. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.

Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.

DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Sol kasık adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine devam edilen Marcao'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

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Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Başakşehir karşısında son vermek istiyor! İlk 11'ler belli oldu...
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