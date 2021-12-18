Son dakika: Galatasaray kötü gidişe Başakşehir karşısında son vermek istiyor! İlk 11’ler belli oldu...

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.