Son dakika: Galatasaray’da şok üstüne şok! Muslera ve Luyindama’dan sonra Mbaye Diagne...

Son dakika... Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'de 5 haftalık kazanamama serisini Başakşehir karşısında bozmak istiyor.
Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Okaka'nın röveşata golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısında aradığı golü bulamadı.
Rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında saha çimlerine ters bir şekilde basan Diagne, takla atarak yere düştü.
Daha sonra ise ayağa kalkamayan golcü oyuncu, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terketti ve direkt olarak soyunma odasına gitti.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında iki futbolcu birden sakatlanmıştı. Birbirleriyle çarpışan Muslera ve Luyindama'nın tedavilerine devam ediliyor.