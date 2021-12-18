Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da şok üstüne şok! Muslera ve Luyindama'dan sonra Mbaye Diagne...
Giriş Tarihi: 18.12.2021 20:38 Son Güncelleme: 18.12.2021 20:44

Son dakika: Galatasaray'da şok üstüne şok! Muslera ve Luyindama'dan sonra Mbaye Diagne...

Son dakika: Galatasaray’da şok üstüne şok! Muslera ve Luyindama’dan sonra Mbaye Diagne...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, son haftalardaki kötü gidişine Başakşehir karşısında son vermek istedi. Maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda, Sivasspor'un maçının ardından şok bir sakatlık daha yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yere ters bir şekilde basan Diagne, oyuna devam edemedi.

Son dakika... Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'de 5 haftalık kazanamama serisini Başakşehir karşısında bozmak istiyor.

Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Okaka'nın röveşata golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısında aradığı golü bulamadı.

Maçın tartışılan isimlerinden birisi olan Mbaye Diagne, ikinci yarıda şok bir sakatlık geçirdi.

Rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında saha çimlerine ters bir şekilde basan Diagne, takla atarak yere düştü.

Daha sonra ise ayağa kalkamayan golcü oyuncu, sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terketti ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında iki futbolcu birden sakatlanmıştı. Birbirleriyle çarpışan Muslera ve Luyindama'nın tedavilerine devam ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 3 aylık Elif Ada bebeği döverek öldürmüştü! O baba cezaevinde asılı halde bulundu
SON DAKİKA HABERİ: İşte yerli otomobil TOGG'un logosu! Herkes 14.30'a kilitlenmişti...
Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Müfredatta çok önemli bir değişikliğe gittik...
CHP’li okurlarımla baş başa
Umut Bulut, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'i geride bıraktı.
Son dakika: TBMM Genel Kurulu'ndan geçti! 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde son dakika gelişmesi: Bombayı gönderen terörist ifşa oldu
SON DAKİKA: İBB, FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş
SON DAKİKA: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da şok üstüne şok! Muslera ve Luyindama'dan sonra Mbaye Diagne...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA