Estoril'den Bruno Pinheiro açıklaması geldi! "Pinheiro'nun sözleşmesi...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş yeni hoca arayışlarına girmiş ve Portekizli teknik adamla anlaşmaya varmıştı. Fakat Pinheiro ve kulübü Estoril arasındaki anlaşmazlıktan dolayı teknik adam kulübünde kaldı.
ESTORİL'DEN AÇIKLAMA
Portekiz kulübü Estoril, Beşiktaş ile adı geçen teknik direktör Bruno Pinheiro ile açıklama yaptı. Estoril tarafından yapılan açıklama "Pinheiro ile 2023'e kadar sözleşmemiz var. Kendisi nefis bir hoca. Biz maçlarımıza ve sezona odaklanmış durumdayız." denildi.
PİNHEİRO: "HAYIR, ONAYLAMIYORUM"
Portekiz Liginin 15'inci haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun "Beşiktaş 2'nci başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu "Hayır, onaylamıyorum" diye cevapladı. Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacaktır' şeklinde cevap verdi.
BEŞİKTAŞ 2'NCİ BAŞKANI DALGAKIRAN PİNHEİRO'NUN İSTANBUL'A GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Bilindiği gibi Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro'nun kısa zamanda İstanbul'a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını ifade etmişti.
Siyah beyazlılar, Pinheiro'dan gelen bu haber sonrasında diğer teknik direktör adaylarıyla görüşme yapacak.