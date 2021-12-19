Son dakika: Dev derbide Fenerbahçe’nin konuğu Beşiktaş! Kritik maçta 11’ler belli oldu...

JOSEF, WELİNTON VE NECİP'İN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Josef de Souza ile Welinton karşılaşmada forma giyebilecek. İki futbolcu sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamamıştı. GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal'ın 2 maçlık cezası da bitti. Necip, cezasından dolayı Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor karşısında oynayamamıştı.

LARİN CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte derbi maç öncesi Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Trabzonspor, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor maçlarında sarı kart gören Larin, yarınki derbi karşılaşmasında da aynı durumu yaşarsa 18. haftadaki Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düşecek.