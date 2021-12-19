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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Yiğido 4. viteste

Yiğido 4. viteste
Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı da 3-1 devirdi. Son 5 maçını kazanamayan son sıradaki İstanbul temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 43'te Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı. Yiğidolar, 50'da Fajr ile skoru 1-1'e getirdi. 3 puanı 76 ve 81'de Yatabare'nin golleri ile aldı. Kırmızı-beyazlılar üst üste gelen 4 galibiyetle puanını 25'e çıkardı. Galatasaray karşısında tek golün sahibi Fajr dün de fileleri havalandırmayı başardı, Yatabare ise bu sezonki 7. sayısına ulaştı. Bu arada Kasımpaşa yönetimi maç sonu Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. Bu, İstanbul ekibinin bu sezon gönderdiği 3. hoca oldu. Daha önce Şenol Can ve Cihat Arslan Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

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Yiğido 4. viteste
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