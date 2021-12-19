Yiğido 4. viteste

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı da 3-1 devirdi. Son 5 maçını kazanamayan son sıradaki İstanbul temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 43'teCamara'nın kendi kalesine attığı golle1-0 önde kapattı. Yiğidolar, 50'da Fajr ile skoru 1-1'e getirdi. 3 puanı 76 ve 81'de Yatabare'nin golleri ilealdı. Kırmızı-beyazlılar üst üste gelen 4 galibiyetle puanını 25'e çıkardı. Galatasaray karşısında tek golün sahibi Fajr dün de fileleri havalandırmayı başardı, Yatabare ise bu sezonki 7.sayısına ulaştı. Bu arada Kasımpaşayönetimi maç sonu Hakan Kutlu ileyollarını ayırdı. Bu, İstanbul ekibininbu sezon gönderdiği 3. hoca oldu. Daha önce Şenol Can ve Cihat Arslan Kasımpaşa'da görev yapmıştı.