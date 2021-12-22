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Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:54 Son Güncelleme: 22.12.2021 17:04

Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor! Rakip Çaykur Rizespor

Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor! Rakip Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Oynadığı son 4 maçı kazanarak çıkış yakalayan Yiğidolar, seriyi sürdürmek istiyor. Üst üste 2 müsabakadan galip ayrılan Karadeniz ekibi ise küme düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 4 maçta 12 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Kırmızı-beyazlılar, Rizespor karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor'un ligde 25 puanı bulunuyor. Son maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 maç sonunda 16 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor.

SİVASSPOR 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER...

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo

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Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor! Rakip Çaykur Rizespor
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