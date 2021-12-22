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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:25 Son Güncelleme: 22.12.2021 22:32

Son dakika: Emiliano Viviano Fenerbahçe'ye duvar ördü! Süper Lig'de rekor kırdı...

Son dakika: Emiliano Viviano Fenerbahçe’ye duvar ördü! Süper Lig’de rekor kırdı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına konuk oldu. 55 dakika boyunca 9 kişi oynayan Karagümrük, Fenerbahçe'ye geçit vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'ye karşı duvar ören Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Viviano, Süper Lig'de bu sezon ilke imza attı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikasında 2 takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Fatih Karagümrük, 31. dakikada Aleksandar Pesic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 37. dakikada Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, 40. dakikada Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi karşısında büyük üstünlük kurdu. Fatih Karagümrük ise ani ataklarla rakip kalede pozisyon bulmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler, yakaladığı pozisyonlarda ev sahibi ekibin İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'yu geçemedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 2'si üst üste olmak üzere 5. beraberliğini yaşayan Fenerbahçe, puanını 29'a çıkardı. Bu sezon 5. kez sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük ise puanını 26 yaptı.

SANİYELER İÇİNDE 9 KİŞİ KALDILAR

VavaCars Fatih Karagümrük'te Burak Bekaroğlu ile Caner Erkin, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 37. dakikasında Dimitrios Pelkas'ın altıpasın içinde çıkardığı şutta, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Hakem Özdamar, Burak Bekaroğlu'na kırmızı kartını gösterdi.

Bu pozisyonun ardından Erkan Özdamar'a yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin de 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Ev sahibi takım, böylece karşılaşmanın son 52 dakikasını 9 kişi oynadı.

FENERBAHÇE'YE DUVAR ÖRDÜ

Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, 9 kişi oynayan takımını ayakta tutan isim oldu.

Tecrübeli filebekçisi, 90 dakika boyunca 13 kurtarış yaptı ve Fenerbahçe'nin birçok net gol pozisyonunu önledi.

Maçta 13 kurtarış yapan Viviano, bu sezon bir Süper Lig maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

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