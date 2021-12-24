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Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:41

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sevinci!

DHA
Fenerbahçe’de Marcel Tisserand sevinci!

İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Marcel Tisserand'ın sakatlığının geçtiği ve takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ise tedaviyle geçirirken; Serdar Aziz solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sevinci!
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