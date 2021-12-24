Maç bitti kıyamet koptu

2-2 biten mücadelenin ardından Gevrek, orta sahaya kadar gelip hakem Göçek’e saldırmak istedi. Futbolcular ve güvenlik görevlileri başkanı güçlükle engelledi
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. Karşılaşmanın bitmesiyle sarı-siyahlı takımın başkanı Adil Gevrek sahaya inerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü. Orta sahaya kadar ilerleyen Gevrek, futbolcuların araya girmesiyle durduruldu. BaşkanGevrek, futbolcu ve polis ekiplerincesakinleştirilmeye çalışılırken,hakemler sahadan ayrılamadı. Çevresi polis ekiplerince kapatılan Hüseyin Göçek, Kamil Çetin ve Candaş Elbil, çevik kuvvet ekiplerince oluşturulan koridor eşliğinde yaklaşık 20 dakika sonra soyunma odasına geçebildi.
GÖÇEK VE EKİBİ ÇEMBERE ALINDI!
HAKEMLER Hüseyin Göçek, Kamil Çetin ve Candaş Elbil sahanın ortasında güvenlik çemberine alındı. Yeni Malatyalı Sadık, maçtan sonra "Yazıklar olsun.. Penaltıyı ben 70 metreden görüyorum. Bakın başkanımız sahada ne halde. Takım arkadaşlarımın ter damlaları hepsine haram zıkkım olsun!" dedi.