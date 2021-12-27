Bu bir dönüm noktası

KPMG raporu, Beşiktaş için bir maliidari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu işin geriye dönüşü yok Bu raporda gerekenleri yapmazsak, suçumuzun çok ağır olacağını bilecek kadar da kafamız çalışıyor Fikret Orman helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik istemiyorum ki. Senin bana teşekkür etmen lazım
YANLIŞ bir şey yapmadık. Biz bu raporu çıkaracağız diye söz verdik. Bu işin geriye dönüşüyok. Eğer biz bu raporda gerekenleri yapmazsak, suçumuzun çok ağır olacağını bilecek kadar kafamız çalışıyor. BU raporda benimle ilgili ne varsa, ben bunu çekeceğim. GELELİM Fikret Orman'ın yaptığı basın toplantısına... Helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik istemiyorum ki. Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet 'Fikret Orman paralar nerede'derken, seni aklayacak birrapor çıkardım. Al raporu, savun kendini. Bu bir şanstır.
BIRİNE BİLE TEKLİF GELMEZ Mİ!
ŞAFAK (Mahmutyazıcıoğlu) Bey kendini toparlasın. FikretBey'e mesajım var, sen bendenhelallik almalısın ama Beşiktaşbaşkanlığından sonra. Bana neler yaptığını anlatmayacağım. ARTAN kurlar, düşen gelirler yüzünden kulübün ayakta kalması için camia elini cebine atacak. YAHU geldiğimizden beri 3 yıldır bir tane oyuncumuza teklif gelmedi. Bir tanesine teklif gelmezmi yahu? Satmak istemediğimizgençler hariç.
ÇEBİ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'nin yönetimi idari ve mali yönden oylamaya sunuldu. Genel Kurul üyelerinin oy çokluğu ile yönetim kurulu ibra edildi. Ayrıca 2021 yılı mali yılı konsolidesi bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
KONGREDE GERGİNLİK
TOPLANTIDA gerginlikler yaşandı. Kongre üyelerinden Ali Rıza Dizdar konuşması sırasında yönetim kurulu üyesi Mesut Urgancılar'ı hedef alan sözler kullandı. Bunun üzerine kürsüye gelen Urgancılar da Dizdar'a cevap verdi. Tartışmanın biteceği sanılırken başka bir kongre üyesinin Ali Rıza Dizdar'ın üzerine yürümesiyle olaylar büyüdü ve karşılıklı sataşmalar başladı. Gerginliğin ardından üç üye oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda salondan dışarı çıkartıldı.
KOCADAĞ: YALAN RÜZGâRI YAPTINIZ
ESKİyöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iddialarına Asbaşkan Emre Kocadağ cevap verdi. Kocadağ, "Sen bu faturayı kestiğin zaman 'avukatlık ücreti aldım' dedin. Bu para senin paran mı, bu faturayı usulünle mi kestin? Fikret Orman da çıktı, beraber bir yalan rüzgârı yaptınız. Yüz milyonlarcaEuro'yu dışarı çıkarma tezgahıyaptıysanız bilmiyorum. Bunu seninbaşkanın bilir" ifadelerini kullandı.