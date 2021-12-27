Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu bir dönüm noktası
Giriş Tarihi: 27.12.2021

Bu bir dönüm noktası

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bu bir dönüm noktası

KPMG raporu, Beşiktaş için bir maliidari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu işin geriye dönüşü yok Bu raporda gerekenleri yapmazsak, suçumuzun çok ağır olacağını bilecek kadar da kafamız çalışıyor Fikret Orman helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik istemiyorum ki. Senin bana teşekkür etmen lazım

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Kurul'a seslendi. Yorgun olmasına karşın genel kuruldan enerji aldığını vurgulayan Çebi şunları söyledi:
KPMG raporunu (2009-19 yılları arası için KPMG Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan inceleme raporu) bekledik. Bu rapor, Beşiktaş için mali-idari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun.

AL RAPORU, SAVUN KENDİNİ

YANLIŞ bir şey yapmadık. Biz bu raporu çıkaracağız diye söz verdik. Bu işin geriye dönüşü yok. Eğer biz bu raporda gerekenleri yapmazsak, suçumuzun çok ağır olacağını bilecek kadar kafamız çalışıyor.
BU raporda benimle ilgili ne varsa, ben bunu çekeceğim.
GELELİM Fikret Orman'ın yaptığı basın toplantısına... Helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik istemiyorum ki. Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet 'Fikret Orman paralar nerede' derken, seni aklayacak bir rapor çıkardım. Al raporu, savun kendini. Bu bir şanstır.



BIRİNE BİLE TEKLİF GELMEZ Mİ!

ŞAFAK (Mahmutyazıcıoğlu) Bey kendini toparlasın. Fikret Bey'e mesajım var, sen benden helallik almalısın ama Beşiktaş başkanlığından sonra. Bana neler yaptığını anlatmayacağım.
ARTAN kurlar, düşen gelirler yüzünden kulübün ayakta kalması için camia elini cebine atacak.
YAHU geldiğimizden beri 3 yıldır bir tane oyuncumuza teklif gelmedi. Bir tanesine teklif gelmez mi yahu? Satmak istemediğimiz gençler hariç.

ÇEBİ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi'nin yönetimi idari ve mali yönden oylamaya sunuldu. Genel Kurul üyelerinin oy çokluğu ile yönetim kurulu ibra edildi. Ayrıca 2021 yılı mali yılı konsolidesi bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

KONGREDE GERGİNLİK

TOPLANTIDA gerginlikler yaşandı. Kongre üyelerinden Ali Rıza Dizdar konuşması sırasında yönetim kurulu üyesi Mesut Urgancılar'ı hedef alan sözler kullandı. Bunun üzerine kürsüye gelen Urgancılar da Dizdar'a cevap verdi. Tartışmanın biteceği sanılırken başka bir kongre üyesinin Ali Rıza Dizdar'ın üzerine yürümesiyle olaylar büyüdü ve karşılıklı sataşmalar başladı. Gerginliğin ardından üç üye oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda salondan dışarı çıkartıldı.

KOCADAĞ: YALAN RÜZGâRI YAPTINIZ

ESKİ yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iddialarına Asbaşkan Emre Kocadağ cevap verdi. Kocadağ, "Sen bu faturayı kestiğin zaman 'avukatlık ücreti aldım' dedin. Bu para senin paran mı, bu faturayı usulünle mi kestin? Fikret Orman da çıktı, beraber bir yalan rüzgârı yaptınız. Yüz milyonlarca Euro'yu dışarı çıkarma tezgahı yaptıysanız bilmiyorum. Bunu senin başkanın bilir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı: Bu ödüller zorbalara açılmış bir bayraktır
Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tarihi bir adım' diyerek duyurdu! Eğitimde yeni model devreye girdi...
Son dakika: SABAH, İBB skandalını manşetten duyurmuştu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Son dakika | Başkan Erdoğan: İBB'nin bocunu hiçbir iş yapmadan 61 milyar TL'ye çıkardılar
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyor
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı
SON DAKİKA: 26 Aralık 2021 koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Kemal uçuşta
CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu bir dönüm noktası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA