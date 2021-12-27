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Giriş Tarihi: 28.12.2021 00:02 Son Güncelleme: 28.12.2021 00:08

Beşiktaş, Önder Karaveli ile yola devam edecek mi? Maç sonu açıkladı! "Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında"

AA
Beşiktaş, Önder Karaveli ile yola devam edecek mi? Maç sonu açıkladı! Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. En doğru organizasyona en kısa zamanda Beşiktaş ulaşacak, hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, çok daha güçlü bir oyun ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Karaveli, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik etti.

Yeşil-beyazlı ekibin ligdeki konumunu hak eden bir oyunu ortaya koyduğunu anlatan Karaveli, "Konyaspor'la ilgili yaptığımız analizlerde beklerini kullanmaya çalışan, ön tarafta da hızlı oyuncularıyla pozisyonlar bulan ve kompakt oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. En başından onları durdurmayı planladık. Biraz daha ön alanda tam baskı olmasa da rakibi caydırıcı bir yerleşim düşünmüştük. Maçın başından itibaren bu, düşündüğümüz kadar ön alanda olmadı ama alan savunulmasını oyuncularımızın doğru yaptığını düşünüyorum. Konyaspor'un özellikle maçın ilk yarısında çok etkili pozisyonlar bulduğunu, oyununu coşkulu, etkili oynayabildiğini düşünmüyorum. Bizim açımızdan baktığımızda da öyle çok zengin bir oyun değildi. Hücum açısından özellikle çok zengin bir oyun değildi. İki takımın da karşılıklı, dengeli oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyorum." Karaveli, maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna müdahalelerde bulunduğunu hatırlatarak, rakibin de buna karşılık verdiğini anımsattı. şeklinde konuştu.

"BUNDAN ÇOK DAHA İYİ BİR OYUN OLMALI"

Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine işaret eden Karaveli, "Oyuna giren iki oyuncumuzdan özellikle hücum açısından katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyunun biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında iki takımın da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada verdiğimiz bir pozisyon... Ön tarafta sonlandıramadığımız, ceza sahası içinde, hatta kale sahası içinde daha kalabalık olduğumuz pozisyonda gol yedik. Yoğun maç trafiğinin her iki takımı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunun daha yüksek seviyede olması gerekirdi. Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız." diye konuştu.

"BELİRSİZLİKLE İLGİLİ BİR DURUM YOK"

Karaveli, bir basın mensubunun maçın hakeminin performansına ilişkin sorusuna, "Hakemlerle ve kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum." diye cevap verdi. Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili bir soru üzerine ise Karaveli, "Kendi açımdan değerlendirdiğimde Beşiktaş Kulübünün çalışanıyım. Beşiktaş Kulübü bana bir görev vermişti, onu sürdürdüm. Daha sonra da Sergen hocamızın ayrılmasıyla beraber A takımda bir görev verdi ve onu da mümkün olduğu kadar iyi, doğru ve en net şekilde yapmaya çalışıyorum. Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında. Kulübümüz bununla ilgili en doğru ve en net kararı bir an önce verip zaten bununla ilgili açıklama yapacaktır, en kısa zamanda. Beşiktaş, en doğru organizasyona en kısa zamanda ulaşacak. Hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, Önder Karaveli ile yola devam edecek mi? Maç sonu açıkladı! "Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında"
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