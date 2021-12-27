Beşiktaş, Önder Karaveli ile yola devam edecek mi? Maç sonu açıkladı! "Belirsizlikle ilgili bir durum yok aslında"

"BUNDAN ÇOK DAHA İYİ BİR OYUN OLMALI"

Oyuna giren futbolcuların yüksek katkı veremediğine işaret eden Karaveli, "Oyuna giren iki oyuncumuzdan özellikle hücum açısından katkı alamadık. Bu da oyunumuzu geliştirmek, biraz daha rakip alana götürmek yerine rakibin de yaptığı değişikliklerle oyunun biraz daha bizim kalemize doğru dönmesine neden oldu. Ama ben oyunun tamamında iki takımın da yüksek seyir zevki olmayan bir oyun oynadığını düşünüyorum. İki takım da son derece dengeli götürmeye çalıştı. 90'ıncı dakikada verdiğimiz bir pozisyon... Ön tarafta sonlandıramadığımız, ceza sahası içinde, hatta kale sahası içinde daha kalabalık olduğumuz pozisyonda gol yedik. Yoğun maç trafiğinin her iki takımı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Oynanan oyunun daha yüksek seviyede olması gerekirdi. Beşiktaş oyunu bundan çok daha güçlü bir oyun olmalı. Bundan çok daha iyi bir oyun olmalı. Gelişmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Oyuncuların da seviyelerini daha yukarıya en kısa zamanda taşıyacağız." diye konuştu.