Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş kritik maçta Konyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.12.2021 18:38

Son dakika: Beşiktaş kritik maçta Konyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş kritik maçta Konyaspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, bu sezon ligin flaş ekiplerinden birisi olan Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleye 3 puan için çıkan Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde çıkışını sürdürerek zirve takibine devam etmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU!

Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

SON 14 MAÇTA 27 GOL YEDİ

Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.

LARİN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal bu karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
PKK imamlarına seçim talimatı! PKK'nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti
Bakan Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin son dakika açıklamaları
Yok öyle yirmi beş kuruşa simit
Beş gün düşünüp bunu bulmuşlar
Son dakika: Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Vaka sayısı en çok artan 9 il
Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı
Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı
Sizi kim kurtaracak Aykut Bey?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş kritik maçta Konyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA