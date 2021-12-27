Son dakika: Beşiktaş kritik maçta Konyaspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU!
Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.
SON 14 MAÇTA 27 GOL YEDİ
Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.
LARİN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal bu karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.