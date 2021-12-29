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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Kerem’in veliahtı Ceide

Kerem’in veliahtı Ceide
BODO-GLIMT'TEN Ola Solbakken, Parma'dan Dennis Man ve Bologna'dan Skov Olsen'le ilgilenen G.Saray, listesine Rosenborg'dan Emil Ceide'yi de aldı. Bu sezon 36 maçta 12 gol- 11 asistle oynayan 20 yaşındaki kanat oyuncusuna teknik heyetten de onay geldi. Sarı-kırmızılılar, Norveç ekibine toplamda 3 milyon Euro'yu bulan satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için Rosenborg, 4 milyon Euro isterken pazarlıklar da sürüyor. Kerem'i yüksek bedelle satılması ihtimalini de düşünen G.Saray, Ceide'yi geleceğe yatırım için kadroya katmak istiyor.

CANER'E 3 MAÇ CEZA
PFDK, Karagümrük'ün F.Bahçe maçında hakemle girdiği diyalog sonrası kırmızı kart gören Caner Erkin'e 3 maçtan men ve 39 bin TL para cezası verdi. Kayserispor maçı sonrası sahaya giren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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Kerem’in veliahtı Ceide
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