Kerem’in veliahtı Ceide

BODO-GLIMT'TEN Ola Solbakken, Parma'dan Dennis Man ve Bologna'dan Skov Olsen'le ilgilenen G.Saray, listesine Rosenborg'dan Emil Ceide'yi de aldı. Bu sezon 36 maçta 12 gol-11 asistle oynayan 20 yaşındaki kanat oyuncusuna teknik heyetten de onay geldi. Sarı-kırmızılılar, Norveç ekibine toplamda 3 milyon Euro'yu bulan satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için Rosenborg, 4 milyon Euro isterken pazarlıklar da sürüyor. Kerem'i yüksekbedelle satılmasıihtimalini de düşünenG.Saray, Ceide'yigeleceğe yatırım içinkadroya katmak istiyor.
CANER'E 3 MAÇ CEZA
PFDK, Karagümrük'ün F.Bahçe maçında hakemle girdiği diyalog sonrası kırmızı kart gören Caner Erkin'e 3 maçtan men ve 39 bin TL para cezası verdi. Kayserispor maçı sonrası sahaya giren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.