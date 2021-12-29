Kjaer’in yerine Szalai gidiyor!

Eljif Elmas’lı Napoli’den sonra, eski Fenerbahçeli Kjaer’in takımı Milan da Macar stoperi gözüne kestirdi. Yönetimin tavrı net; Szalai’yi isteyen 20 milyon Euro’yu masaya koyar
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai, İtalya'da manşetlerden inmiyor. 23 yaşındaki oyuncu son olarak Milan için yazıldı. 2015-2017 yılları arasındasarı-lacivertliformayı giyen SimonKjaer dizinden sakatlanıpsezonu kapatınca Milan, Danimarkalı savunmacının yerini doldurmak için harekete geçti. İtalyan medyasına göre Milan'ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var. Lille'detop koşturan SvenBotman ve PSG'denAbdou Diallo, kırmızı- siyahlıların öncelik verdiği isimler. Ancak maliyetlerinin yüksek olması Szalai'yi öne çıkarıyor. Macar futbolcu için eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın formasını giydiği Napoli'nin de devrede olduğu ancak henüz girişimlere başlamadığı belirtildi. Milan, Szalai'nintransferini 10-15 milyonEuro arasındabir bonservis ücretinebitirmeyi planlıyor ancak sarı-lacivertli yönetimin tavrı net; isteyen 20 milyon Euro'yu getirir.