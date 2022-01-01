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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Tisserand’a Hertha kancası

Tisserand’a Hertha kancası
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in, Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a talip olduğu iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre; Berlin ekibi, ara transferde F.Bahçe'nin kapısını çalabilir. Tisserand'ın sarı-lacivertliler ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 12 VAKA BİRDEN
Fenerbahçe kadın futbol takımında 9'u sporcu 3'ü teknik ve idari kadro çalışanı olmak üzere toplamda 12 kişinin Kovid- 19 testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Test sonucu pozitif olan futbolcularımız ile teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.

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Tisserand’a Hertha kancası
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