1 kesin 2 belki!

Hücumda yaşanan sıkıntıyı Caleb Ekuban’ı kadrosuna katarak çözmeyi planlayan Beşiktaş, Vida’nın takımdan ayrılması halinde stoper mevkiine de takviye yapacak
Siyah-beyazlılar, gol kısırlığını Caleb Ekuban'ı kiralayarak çözmeyi hedeflerken Genoa'nın bonservis bedeli istemesi halinde başka isimlere yönelecek. Stoper mevkiinde Vida, Welinton, Montero, Necip ve Serdar ile 5 oyuncuya sahip olan Kartal'da savunmaya yönelik transfer ise bu isimlerden birisinin gitmesine bağlı. Beş futbolcu arasındaDomagoj Vida listebaşında bulunuyor. Bu sezon gole sebebiyet veren hatalarıyla dikkat çeken Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu devre arasında gönderip, mali yükünden kurtulmayı amaçlıyor. Taliplilerden Vida'nınyarım sezonluk maaşınınkarşılanması ve cüzi miktardabonservis bedeli istenecek.
OĞUZHAN KATAR'DA YOK
Beşiktaş'ta son haftalarda düzenli olarak 11'de forma şansı bulan Oğuzhan Özyakup, Süper Kupa finalinde Antalyaspor'a karşı görev alamayacak. Tecrübeli futbolcununyaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5Ocak'ta Katar'da oynanacak maçınkafilesinde yer alamayacağı kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesinin ardından 5 maçın 3'ünde ilk 11'de yer almıştı.
GÜVEN'LE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 14 oyuncu arasından Cyle Larin ve Güven Yalçın ile yola devam etmek istiyor. Bu doğrultuda Güven ile yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadı. 22 yaşındaki forvet ile3 yıllık mukavele yapmak isteyensiyah-beyazlılar, 300 bin Euro damaaş önerisinde bulunmuştu.