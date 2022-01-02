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Giriş Tarihi: 2.1.2022 19:38

Enes Ünal, Real Madrid'e attığı golü anlattı

AA
Enes Ünal, Real Madrid’e attığı golü anlattı

İspanya La Liga'nın 19. haftasında lider Real Madrid karşısında Getafe'nin galibiyet golünü atan Enes Ünal, pozisyonda defans oyuncusu Eder Militao'nun hata yapacağını hissettiğini ve şanslı olduğunu söyledi.

La Liga'da bu sezon 6. golünü atan Enes, Real Madrid karşılaşmasının ardından yayıncı televizyona konuştu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Real Madridli defans oyuncusu Eder Militao'nun ceza sahası içinde topu kontrol edememesiyle yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren ve rakip ağları havalandıran Enes, "Her forvet oyuncusu gibi bazen bir şeyler hissedersin, bende de aynısı oldu. Hata yapacağını hissettim. Her şey iyi gittiği için şanslıydım." dedi.

Real Madrid karşısında 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Türk futbolcu, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in "Her zamanki gibi sağlam bir defans bloğu oluşturmak, topa sahipken rahat olmak ve sahada her şeyimizi vermek..." taktiğinin galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı.

Ligde alt sıralardan çıkmaya başladıklarını ve üzerlerindeki baskıdan kurtulmaya çalıştıklarını aktaran Enes, "Yavaş yavaş güven kazandık. Düşme hattından da çıktık ve çok daha rahatız. Önemli olan bu." değerlendirmesinde bulundu.

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Enes Ünal, Real Madrid'e attığı golü anlattı
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