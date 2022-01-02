Futbolu bırakan Fabio Coentrao’nun yeni mesleği ve hayatı herkesi şoke etti! Bir gemide...

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte hem Real Madrid'de hem de Portekiz Milli Takımı'nda forma giyen Fabio Coentrao'nun kariyeri çok farklı bir yöne evrildi.
YENİ MESLEĞİ VE HAYATI HERKESİ ŞAŞIRTTI
36 yaşındaki Ronaldo Premier Lig'e geri dönerken, eski sol bek Fabio Coentrao 33 yaşında geçtiğimiz sene futbola veda etmişti. Futbolu bıraktıktan sonra hayalini yaşayan Coentrao'nun kararı herkesi şaşırtmış durumda.
COENTRAO ARTIK BİR GEMİDE ÇALIŞIYOR
Fabio Coentrao, futbolculuk döneminde satın aldığı bir tekneyi işletmeye karar verdi. Daha öncesi gemileri batan 15 denizciyi de yanına alan Coentrao tam zamanlı olarak artık bir gemide çalışıyor.
Küçüklüğünden beri babasıyla birlikte teknelerde balık tutan Coentrao, futbol sonrası yapmak istediği hayalini artık gerçeğe dönüştürmüş durumda.
"DENİZDE YAŞAMAK BİR UTAN DEĞİL..."
Coentrao, katıldığıı bir programda hayatını ve yaptığı işi şöyle tanımlıyor: "Denizde yaşamak, birçok insanın düşündüğü gibi bir utanç değildir. Balıkçılık da diğerleri gibi bir iş. Denizlerimiz çok güzel ve bizim bu denizlere ihtiyacımız var. Bu işte çalışan birçok insan var ve her şey gibi bu mesleğe de saygı duyulması gerekiyor."
"KÜÇÜKKEN BABAMLA HEP BALIK TUTARDIK"
"Yeni nesillerin de bu işe saygı duyması gerekiyor. Babamın bir teknesi vardı, balık tutardı ve ben küçükken hep onunla giderdim. Hayatım denizde geçti. Denizi ve balık tutmayı çok seviyorum."
"YENİ BİR KARAR ALMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUM"
"Bir gün futbolun benim için biteceğini ve hayatımda yeni bir karar almam gerektiğini biliyordum. Benim mutluluğum bu gemi ve yaşamak istediğim hayat da bu"
Fabio Coentrao, kariyerinde Benfica, Real Madrid, Moncao ve Sporting Lizbon gibi üst düzey takımlarda forma giymiş ve toplamda 363 maçta 27 gol ve 41 asist kaydetmiş.