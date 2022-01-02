Futbolu bırakan Fabio Coentrao’nun yeni mesleği ve hayatı herkesi şoke etti! Bir gemide...

"DENİZDE YAŞAMAK BİR UTAN DEĞİL..."

Coentrao, katıldığıı bir programda hayatını ve yaptığı işi şöyle tanımlıyor: "Denizde yaşamak, birçok insanın düşündüğü gibi bir utanç değildir. Balıkçılık da diğerleri gibi bir iş. Denizlerimiz çok güzel ve bizim bu denizlere ihtiyacımız var. Bu işte çalışan birçok insan var ve her şey gibi bu mesleğe de saygı duyulması gerekiyor."