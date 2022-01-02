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Giriş Tarihi: 2.1.2022 11:17 Son Güncelleme: 2.1.2022 11:19

Trabzonspor aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için girişimler başladı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor aradığı stoperi Süper Lig’de buldu! Adana Demirspor’dan Samet Akaydın için girişimler başladı

Süper Lig'in ilk yarısında 46 puan toplayarak rekor kıran Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Bordo-mavililerin önceliği sakatlanan deneyimli stoper Edgar le'nin yerine bir stoper almak. Karadeniz ekibinin yerli savunmacı adayları arasında ilk sırada Adana Demirspor'dan Samet Akaydın var. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk yarısında müthiş bir grafik çizerek rakiplerine büyük fark atan Trabzonspor, rotayı transfere çevirdi.

Edgar Ie'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle stopere transfer kararı alan Trabzonspor'un öncelikli hedefi yabancı savunmacı. Ancak yerli adaylar için de çalışmalar başladı.

Bordo-mavililer, bu kapsamda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip oldu.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Mavi Şimşekler'in, Samet'e karşılık Abdulkadir Parmak ya da Yusuf Sarı'yı takasta istediği öğrenildi.

Trabzonspor'un, tecrübeli bir yabancı isimle anlaşamaması durumunda 27 yaşındaki Samet için girişimlerine hız vereceği belirtildi.

TRONDSEN GİRESUN YOLCUSU

Trabzonspor'un ilk yarıda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Anders Trondsen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Giresunspor'un talip olduğu Norveçli oyuncu, bordomavililerin yapacağı kısa süreli kampa katılacak. Ancak yeni transferlerin gelmesinin ardından büyük ihtimalle Giresunspor'un yolunu tutacak.

YENİ MALATYASPOR MESAİSİ BAŞLIYOR

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncularına verdiği 4 günlük izin sona erdi. Trabzonspor, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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Trabzonspor aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için girişimler başladı
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