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Giriş Tarihi: 3.1.2022 09:06 Son Güncelleme: 3.1.2022 09:30

Galatasaray Muslera'nın alternatifini Fransa'da buldu! Gözler 19'luk Doğan Alemdar'da...

Galatasaray Muslera’nın alternatifini Fransa’da buldu! Gözler 19’luk Doğan Alemdar’da...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan, Türkiye Kupası'nda ise Denizlispor'a yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da gözler transfer döneminde çevrildi. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı takımın önceliği sakatlanana Muslera'nın yerini doldurmak. Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

Ligin ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sivasspor müsabakasında Luyindama ile çarpışan ve ağır bir sakatlık yaşayan Muslera'nın yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı takım, genç kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten de beklenen performansın gelmemesi nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'da son olarak Doğan Alemdar gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e giden 19 yaşındaki file bekçisi için nabız yokladı.

Fransız basınından Le Telegramme'ın haberine göre Galatasaray, Doğan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışacak.

AVRUPA LİGİ NEDENİYLE SICAK BAKIYORLAR
Alfred Gomis ve Romain Salin'in arkasında üçüncü kaleci konumunda kalan Doğan için kulübü Rennes de böyle bir transfere sıcak bakıyor.

Yöneticiler, Avrupa Ligi'nde de oynayacak olması nedeniyle genç eldivenin daha çok gelişeceğini düşünüyor.

Türkiye U21 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Doğan, Rennes'deki ilk maçına ise dün çıktı. Takımı, Fransa Kupası'nda Nancy'ye 1-1 biten maç sonunda penaltılarla 5-4 kaybetti.

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Galatasaray Muslera'nın alternatifini Fransa'da buldu! Gözler 19'luk Doğan Alemdar'da...
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