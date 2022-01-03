Galatasaray Muslera’nın alternatifini Fransa’da buldu! Gözler 19’luk Doğan Alemdar’da...

Ligin ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sivasspor müsabakasında Luyindama ile çarpışan ve ağır bir sakatlık yaşayan Muslera'nın yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı takım, genç kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna katmak istiyor.