Morutan’a özel ders

Fiziksel eksikleri ve takım savunmasına katkı verememesi nedeniyle maçlarda 90 dakikayı göremeyen 22 yaşındaki oyuncuya defansta duracağı yer gösterilecek. Morutan bire bir görüşmelerle de motive edilecek
Sezon başında transferi için iki ay uğraşılan Olimpiu Morutan inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Rumen yıldız, sadeceBaşakşehir maçında 90 dakikasahada kalabildi. 11 çıktığı karşılaşmalarda kenara alınan ilk isim olan ve zaman zaman yedek kulübesinde oturan genç kanat oyuncusunun takım savunmasına katkısınıhocası Fatih Terim yeterli görmüyor. Fiziksel olarak zayıf bulunan 22 yaşındaki futbolcuya video-analizlerle savunmada duracağı yer gösterilecek.
SEZON İÇİNDE 600 BİN EURO BONUS ÖDENDİ
Terim'in ikinci yarıya daha iyi girmesi için özel olarak hazırlayacağı sarı-kırmızılı oyuncuyu, bire bir görüşmelerle de motive etmeyi hedeflediği öğrenildi. Steaua Bükreş'ten 3.5milyon Euro bonservis karşılığındatransfer edilen Morutan'a sezoniçinde 15 maç sayısına ulaştığıiçin 600 bin Euro bonus ödendi.
KONYASPOR'DAN GOMİS ATAĞI! Galatasaray'ı 2017-18 sezonunda gol kralı olarak şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis, Konyaspor'un radarına girdi. Teknik direktör İlhan Palut'un isteği doğrultusunda 36 yaşındaki Fransız forvetle yeşilbeyazlıların masaya oturduğu iddia edildi. Deneyimli futbolcu, sözleşmesinin devam ettiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal Riyad'da bu sezon ikisi penaltıdan olmak üzere çıktığı 14 maçta 8 gol kaydetti.