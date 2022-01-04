Son dakika... Galatasaray’da 2 pozitif vaka daha! Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk koronavirüse yakalandı

Son dakika... Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'a koronavirüs şoku yaşanmaya devam ediyor. 8 Ocak Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde vaka sayısı 3'e çıktı.

Dün yapılan açıklamada Hollanda'da test yaptıran Patrick van Aanholt'un testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Van Aanholt'un izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı aktarılırken, karantina süresi 7 Ocak Cuma günü dolacak 31 yaşındaki sol bekin, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Sarı-kırmızılı ekibe 2 kötü haber daha geldi. Yapılan bilgilendirmede, son yapılan test sonuçlarına göre; Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

