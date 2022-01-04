Yusuf Yazıcı’nın 2 topu direkten döndü! Lille penaltılarda Fransa Kupası’na veda etti...

Lille, Fransa Kupası son 32 turu maçında Lens takımına konuk oldu. Konuk takım, Amadou Onana'nın 28. ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lens, Seko Fofana'nın 67. ve 90+5. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 bitti.
Penaltılarda Lens, Lille'e 4-3 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda son 8 turuna yükseldi. Böylece Lens, 29 Ocak'ta Monaco ile karşılaşacak.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90+4 dakika oyunda kalırken 2 topu da direkten döndü. Burak Yılmaz kart cezalısı ve Zeki Çelik sakat olması nedeniyle kadroda yer almadı.