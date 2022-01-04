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Giriş Tarihi: 5.1.2022 01:49

Yusuf Yazıcı'nın 2 topu direkten döndü! Lille penaltılarda Fransa Kupası'na veda etti...

AA
Yusuf Yazıcı’nın 2 topu direkten döndü! Lille penaltılarda Fransa Kupası’na veda etti...

Fransa Kupası son 32 turunda Lens, normal süresi 2-2 biten maçta sahasında Lille'i penaltılarla 4-3 mağlup etti. Lille'in gollerini Amadou Onana atarken Lens'in gollerini Seko Fofana kaydetti.

Lille, Fransa Kupası son 32 turu maçında Lens takımına konuk oldu. Konuk takım, Amadou Onana'nın 28. ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lens, Seko Fofana'nın 67. ve 90+5. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 bitti.

Penaltılarda Lens, Lille'e 4-3 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda son 8 turuna yükseldi. Böylece Lens, 29 Ocak'ta Monaco ile karşılaşacak.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90+4 dakika oyunda kalırken 2 topu da direkten döndü. Burak Yılmaz kart cezalısı ve Zeki Çelik sakat olması nedeniyle kadroda yer almadı.

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Yusuf Yazıcı'nın 2 topu direkten döndü! Lille penaltılarda Fransa Kupası'na veda etti...
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