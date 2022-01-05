Odada başladı restoranda bitti!

Tecrübeli hoca, "G.Saray'a zarar verdiğimi, ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım" dedi "Sayın Başkanımız ve yönetimin göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" diye ekledi Elmas'tan, "İç kavgadan beslenenlerin sesi çok çıksa da G.Saray'ı düşünenlerin desteği ile bildiğimiz yolda yürüyeceğiz" açıklaması geldi
Galatasaray'da son dönemde gündemi meşgul eden Burak Elmas-Fatih Terim gerginliği dün iyice su yüzüne çıktı. Terim sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Her sezonunbelli bölümlerinde, benzeriçerikli saldırılara karşı artıkçok daha hazırlıklı olduğumunbilinmesini isterim.Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber yola çıktık. Geldiğimiz noktada arzuettiğimiz pozisyondaolmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise yapılan tüm gelecek planının G.Saray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadarGalatasaraylıyım" dedi.
HEDEFİM KUPA DEĞİL FUTBOL MİRASI BIRAKABİLMEK
Terim, takıma ve çıkılanyolun sonundaki ışığa güvendiğininaltını çizip şunları söyledi:"Bugün gelmeyen sonuçlarınbize döneceğinide biliyorum.Avrupa'da çıtayı hep en yukarıyakoyan bir teknik direktörolarak kariyerimin bu dönemindekien önemli hedefim,kupa kazanmaktan öte arkamdaönemli bir jenerasyon vefutbol mirası bırakabilmektir.Sayın Başkanımız ve yönetimkurulumuzun göstereceği sabırve inisiyatif dahilinde en üstgayretle çalışmaya devam edeceğiminbilinmesini isterim."
2.5 SAATLİK ZİRVEDE ŞİKÂYETLER DİLE GELDİ
TERIM'IN yaptığı bu açıklamanın ardından Florya'da 2.5saat süren Burak Elmas-Terim buluşması yaşandı. Görüşme tecrübeli hocanın Florya'daki çalışmaodasında başladı,restorankısmında yenenyemekle devametti. Tarafların karşılıklı olarak son dönemde yaşanan süreçle ilgili bir değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Elmas'ın Terim'e "Hocam bizim için değerlisin.Aksi bir şeyi düşünmüyoruz" dediği kaydedildi. Terim ise medyadaçıkan haberlerden duyduğurahatsızlığı iletti. Konuşmanın son bölümünde yemek yenirken bu bölümde transferler ve takımda yaşanan Kovid vakaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
ELMAS: BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜYORUZ
GALATASARAY Başkanı Burak Elmas'ta görüşmenin ardından şu açıklama geldi: "Galatasaray'ıngeleceğine yönelikcesaret gerektirenkararlarıalmaya devamedeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ıngeleceğini düşünen çoğunluğunkalbi ve akli desteği ile doğrubildiğimiz yolda yürümeyedevam edeceğiz."
'HOCA NE SAVAŞLAR GÖRDÜ BU ANCAK TATBİKAT OLUR'
GALATASARAY Kulübü Genel Sekreterliği görevinden Başkan Burak Elmas'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 16 Aralık 2021'deistifa eden Köksal Ünlü'den Terim'in açıklamasına sosyal medya üzerinden yorum geldi. Ünlü, "Hoca ne savaşlar gördü geçirdi…Bu aralar yaşananlar, olsa olsa tatbikatolur ona. Fatih Terim'i tanımayanama çok iyi tanırmış havasındaolan haramiler hariçtengazel okuyup, arkadan dolanarakiş tutmaya kalkarsa Galatasarayduvarı onların üstüne yıkılır.Herkes işine baksın" dedi.
NE YAŞANMIŞTI?
1- Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'den teknik kadrosunu değiştirmesini istemişti.
2- Elmas, Bülent Bayraktar'ı danışman olarak teknik ekibe aldı. Ancak Bayraktar, Florya'da beklediği ortamı bulamadığı için istifa etti.
3- Devre arasında yapılacak transferler için Elmas, Terim'e bütçelerinin olmadığını söyledi.
4- Transferler için teknik heyetten yetkiyi alan Burak Elmas, bu iş için ayrı bir ekip kuruyor.
5-Terim'e Sportif AŞ'de yönetici ol teklifi götürüldü.