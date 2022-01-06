Kara Kartal’a Alman ekolü!

Dünyanın dev kulüpleri ve teknik direktörlerinin iş birliği yaptığı Alman veri analizi ve scouting şirketi Impect, yarın Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmek için İstanbul’a gelecek
Beşiktaş bilimsel yöntemleri daha fazla kullanmak için büyük bir adım atıyor. Dünya devi kulüplerle ve teknik adamlarla çalışan Impect veri analizi ve scouting şirketi yarın İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle görüşecek. Eski Alman futbolcular Jens Hegeler ve Stefan Reinartz'ın kurduğu Impect, 2014 Dünya Kupası'nı kazandığı dönemdeJoachim Löw'e analizdesteği veriyordu. Şu an ise Julien Nagelsmann, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp ve Pochettino gibi hocalar haftalık olarak takım raporu, rakip analizi ve veri desteğini bu şirketten alıyor. Taraflar anlaşırsa Beşiktaş, performansve fiziksel verilerin yanı sıra,rakip analizi, oyuncu keşfi gibi konulardaAlmanlar'dan destek alacak.
40 DAKİKADA MEST ETTİ
İLK kez Beşiktaş A Takımı ile maça çıkan Emirhan İlkhan, sağ kanatta gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 40 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya çalımlarıyla hareketlilik getirdi. 6 ortasının 3'ünde adresi bulmayı başaran Emirhan, 9 ikili mücadelesinin 6'sında başarı sağladı.