Zirve Uğurcan’ın

Trabzonspor’un başarılı kalecisi, 17 milyon Euro piyasa değeri ile Süper Lig’in en pahalısı oldu. Onu, 15 milyon Euro ile Altay Bayındır, Szalai, Marcao ve Miralem Pjanic takip etti
Transfermarkt, Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile zirvede yer aldı. Sezon başı değeri 18 milyon Euro olan Pjanic, 3 milyon Euro düşüşle koltuğunu 25 yaşındaki file bekçisine kaptırdı. Uğurcan'ı, 15 milyon Euro ile Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai ile Galatasaraylı Marcao takip etti.
Szalai, 4 milyon Euro'lukbir sıçrayış yaparken birbaşka Fenerbahçeli Kim Min-Jae, değerini 6.5 milyondan9 milyon Euro'ya çıkardı. Marcao da 10 milyon 500 bin Euro'dan 15 milyon Euro'ya yükseldi.