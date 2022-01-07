Fatih Terim dönüyor! Galatasaray’da 11 eksik

11 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Galatasaray'da 11 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, GZT Giresunspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama ile sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu formasını terletemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mustafa Muhammed de yarın süre alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile maç analiz sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için görev yapamayacak.