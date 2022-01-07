Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında kaldığı yerden devam etmek istiyor! 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 7.1.2022 18:41 Son Güncelleme: 7.1.2022 18:47

Son dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında kaldığı yerden devam etmek istiyor! 11’ler belli oldu…

Son dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında kaldığı yerden devam etmek istiyor! 11’ler belli oldu…

Son dakika haberi… Trabzonspor, Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada lige kaldığı yerden devam etmek isteyen bordo-mavililer, 3 puan için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Bruno Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius.

YENİ MALATYASPOR:

Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

ADEM BÜYÜK KADRODAN ÇIKARTILDI

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Son dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında kaldığı yerden devam etmek istiyor! 11’ler belli oldu…
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