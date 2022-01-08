Galatasaray kritik Giresun virajında! Tam 11 eksik...

Kritik bir hâl alan bugünkü GZT Giresunspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulüpte son durum şöyle:

Dört oyuncusu Kovid-19 olan Galatasaray'ın toplam 11 eksiği var. Feghouli ve Mohamed Afrika Kupası'nda. Muslera ve Diagne sakat. Marcao ve Kerem cezalı, Belçika'ya kiralık gidecek Luyindama da yok.