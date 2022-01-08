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Giriş Tarihi: 8.1.2022 10:58 Son Güncelleme: 8.1.2022 10:59

Galatasaray kritik Giresun virajında! Tam 11 eksik...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray kritik Giresun virajında! Tam 11 eksik...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıya zorlu bir maçla başlarken, eksikler ise can sıkıyor. Aslan'da çeşitli nedenlerden dolayı 11 futbolcu Karadeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısını Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'a iki haftalık devre arası iyi gelmedi. Van Aanholt, Taylan Antalyaşlı, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk koronavirüse yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipler gerildi.

Kritik bir hâl alan bugünkü GZT Giresunspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulüpte son durum şöyle:

Dört oyuncusu Kovid-19 olan Galatasaray'ın toplam 11 eksiği var. Feghouli ve Mohamed Afrika Kupası'nda. Muslera ve Diagne sakat. Marcao ve Kerem cezalı, Belçika'ya kiralık gidecek Luyindama da yok.

Fatih Terim'in altyapıdan Işık Kaan Arslan'ı stoperde oynatmaktan başka çaresi kalmadı.

Giresunspor'un ardından Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray, Aslantepe'de sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor'u konuk edecek.

Ocak ayındaki bu 4 maçta alınacak sonuçlar, yönetimde yüksek sesle eleştirilen Fatih Terim'in takımdaki geleceğini şekillendirecek.

Ara transfer döneminde kulüpte belirsizlik hakim. Yönetim, oyuncu satışı yapmadan transfere soğuk ve henüz kulübe ulaşmış bir teklif yok.

Başkan Burak Elmas 3 yıllık projeyi vurgulasa da sarı-kırmızılı taraftarların olası kötü sonuçlara nasıl reaksiyon vereceği bilinmiyor.

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Galatasaray kritik Giresun virajında! Tam 11 eksik...
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