İstanbul’da Kasımpaşa’nın konuğu Hatayspor

Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Hatayspor ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 32 puan ile 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 18. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.
Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Riberio ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore, maçta forma giyemiyor.
Lacivert-beyazlı takımda ise sakatlıkları bulunan Nicolai Jörgensen, Loret Sadiku ve Jeffrey Bruma yok.
Sezonun ilk yarısında Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut.
Hatayspor: Abdullah, Sadık, Fatih, Falette, Bülent, Isaac, Dylan, Kamara, Saba, Muhammed, Diouf.
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KASIMPAŞA 2-0 HATAYSPOR
1' Valentin Eysseric
6' Umut Bozok