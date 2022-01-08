Kendi ekibini kuruyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yönetimin kendisine yardımcı antrenör alması yönündeki teklife karşılık Elmander ve Riera’yı ekibine katacak
Galatasaray'da yönetimin, Guardiola'nın yardımcı antrenörünü teknik ekibine katmasını istediği Fatih Terim, karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından ve şu an Galatasaray'da scout'luk yapan Johan Elmander'le,teknik ekibine katmak için görüştüğüve eski yıldızı ikna ettiği öğrenildi. Ayrıca geçen sezon teknik heyette yer alan ve ailevi nedenlerden dolayı ülkesine giden Albert Riera'yı da geri çağırdığı belirtildi. Takım kaptanlarından ArdaTuran'a da sezon sonunda Florya'dasorumluluk verileceği bildirildi.