Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kendi ekibini kuruyor!
Giriş Tarihi: 8.1.2022

Kendi ekibini kuruyor!

Kendi ekibini kuruyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, yönetimin kendisine yardımcı antrenör alması yönündeki teklife karşılık Elmander ve Riera’yı ekibine katacak

Galatasaray'da yönetimin, Guardiola'nın yardımcı antrenörünü teknik ekibine katmasını istediği Fatih Terim, karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından ve şu an Galatasaray'da scout'luk yapan Johan Elmander'le, teknik ekibine katmak için görüştüğü ve eski yıldızı ikna ettiği öğrenildi. Ayrıca geçen sezon teknik heyette yer alan ve ailevi nedenlerden dolayı ülkesine giden Albert Riera'yı da geri çağırdığı belirtildi. Takım kaptanlarından Arda Turan'a da sezon sonunda Florya'da sorumluluk verileceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi
SON DAKİKA: Eren Erdem canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, adayımız...
Paylaşımları yine güldürdü! Eser ve Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey'e zor soru: Evin reisi kim?
Balıkesir'de akılalmaz olay! Doktora 'Karınız değil eşiniz diyeceksin' diyerek saldırdı!
Son dakika: Trabzonspor ikinci yarıya galibiyetle başladı! Fırtına Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti...
SON DAKİKA: Kazakistan Büyükelçisi Daily Sabah'a konuştu: Çok organize ve koordineli teröristler ile karşı karşıyayız
Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel dantel büstiyeri ile poz verdi sosyal medya sallandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kendi ekibini kuruyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA