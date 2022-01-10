Stoperde yabancıya dönüş

Trabzonspor transfer çalışmalarında sol ve sağ kanattan sonra sol bek transferini de sonuçlandırdı. Bordo-mavili takımın yeni hedefi sağ stoperbölgesinde ihtiyaçlarıkarşılayabilecek biroyuncuyu kadroya katmak. Bu bölge için öncelikle yerli futbolcularla görüşen ve Kaan Ayhan ile Ömer Toprak için kulüpleriyle temasa geçen Trabzonspor, bir türlü istediği mesafeyi kat edemeyince, ibre yabancı stoper adaylarına döndü.
MEKSİKA BASINI, SALCEDO'DA SONA GELİNDİĞİNİ YAZDI
İsimleri gündeme gelen ilk oyuncular ise Rusya'nın Spartak Moskova takımı ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Samuel Gigot ile Tigres kulübünden ayrılması beklenen Carlos Salcedo oldu. Gigot'un birçok talibiolsa da kulübü Spartak Moskova'nındevre arasında satma eğiliminde olmasıbordo-mavililerin ilgisini çekiyor. Meksika basınında yer alan haberlerde de Trabzonspor'un, 28 yaşındaki Salcedo'nun hem kendisi hem de kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği vurgulandı.