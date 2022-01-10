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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Stoperde yabancıya dönüş

YUNUS EMRE SEL
Stoperde yabancıya dönüş

Ömer Toprak ve Kaan Ayhan’da istenilen mesafe bir türlü kat edilemedi. İbreyi yabancı stoperlere çeviren bordo-mavililer, 28 yaşındaki futbolcular Carlos Salcedo ile Samuel Gigot liste başına alındı

Trabzonspor transfer çalışmalarında sol ve sağ kanattan sonra sol bek transferini de sonuçlandırdı. Bordo-mavili takımın yeni hedefi sağ stoper bölgesinde ihtiyaçları karşılayabilecek bir oyuncuyu kadroya katmak. Bu bölge için öncelikle yerli futbolcularla görüşen ve Kaan Ayhan ile Ömer Toprak için kulüpleriyle temasa geçen Trabzonspor, bir türlü istediği mesafeyi kat edemeyince, ibre yabancı stoper adaylarına döndü.

MEKSİKA BASINI, SALCEDO'DA SONA GELİNDİĞİNİ YAZDI
İsimleri gündeme gelen ilk oyuncular ise Rusya'nın Spartak Moskova takımı ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Samuel Gigot ile Tigres kulübünden ayrılması beklenen Carlos Salcedo oldu. Gigot'un birçok talibi olsa da kulübü Spartak Moskova'nın devre arasında satma eğiliminde olması bordo-mavililerin ilgisini çekiyor. Meksika basınında yer alan haberlerde de Trabzonspor'un, 28 yaşındaki Salcedo'nun hem kendisi hem de kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği vurgulandı.

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Stoperde yabancıya dönüş
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