Elindeki hazineyi keşfetti

Çaykur Rizespor maçında ilk kez ligde Kartal’ın formasını giyen 17 yaşındaki Emirhan’ı futbol okulu seçmelerinde keşfettiklerini söyleyen Bayraktar, Beşiktaş’ın elindeki hazineleri yeni görebildiğini ifade etti
2011-16 arası Gençlik Gelişim Koordinatörü olarak Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde birçok genci kulübe kazandıran teknik direktör Emrah Bayraktar, Emirhan İlkhan başta olmak üzere, Beşiktaş'ın gençlerini SABAH Spor'a anlattı. Bayraktar, "Emirhan'ı ilk olarak Yenibosna'da futbol okulu seçmelerinde keşfettik. Yaşına göre kilosuvardı ama yeteneği her şeyinönündeydi. Altyapı takımlarını biz sık sık yurt dışına çıkarırdık ve Emirhan ilk kupasınıU12 takımındaykenKatar'da almıştı" dedi ve genç oyuncuyu anlattı:
ZOR YOLLARDAN BURAYA GELDİ
"Dikine oynayabilen, rakip eksilten, dribbling özelliği olan, etkili şut çıkaran bir oyuncu. Ofansifanlamda tüm bileşenleribir araya getiriyor. Emirhan, kendine güvenen bir oyuncu. Çok zorlu yollardan buralara geldi ve çok önemli bir kariyer onu bekliyor."
YÖNETİCİLER ÇOK SABIRSIZ
Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Yönetimler 3 yıllığına göreve geldiğinden, hemen meyve toplamak istiyor. Topladığında da yerine yenisi dikilmiyor. Futbolda sabır olmazsa meyve toplayamazsınız. Görev aldığımız dönemde, "Hocambizi bu genç oyuncu işleriyle oyalıyorsunuz" deniliyordu. O gençler arasında Ersin, Rıdvan, Serdar, Emirhan İlkhan vardı. Demek ki sabır gerek. Beşiktaş bir hazinenin üzerinde yatıyordu ama farkında değildi, şimdi geç de olsa farkına varıldı."
ERSİN'İ 15 BİN TL'YE ALDIK ŞİMDİ MİLYONLARCA LİRA
"Ersin'i biz 15 bin TL'ye Bayrampaşa'dan transfer ettik. Şimdi milyonlarca lira konuşuluyor. Bugün Beşiktaş'ın 3 kalecisi de altyapının oyuncusu. Alttan gelecek daha çok özel oyuncular var; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar gibi. Kartal Kayra, hepsinin önünde ve Ümraniye'de tecrübe kazandı. Bu çocuklar da potansiyellerini gösterecek isimler."
UMUT MERAŞ 2 HAFTA YOK ÇAYKUR Rizespor maçında sakatlanan Umut Meraş'ın ayak bileğinde kısmi yırtık tespit edildi. İki hafta forma giyemeyeceği belirtilen siyah-beyazlı futbolcu, Gaziantep ve Karagümrük maçlarında yok. Öte yandan yine Rize'de sakatlanan Vida'nın durumu iyi. Ancak sarı kart cezalısı durumuna düşen Hırvat futbolcu Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek.
KEREMKALAFATYUVAYADÖNÜYOR
BEŞİKTAŞ, Rosier'i yedeklemek için istediği 20 yaşındaki Kerem Kalafat için Uşakspor ile anlaşmaya vardı. Uşakspor'dan yapılan açıklamada, sözleşmesinde "Beşiktaşçağırırsa döner" maddesi gereğince Kerem'in alacaklarını da bırakarak kulüpten ayrıldığı belirtildi.