Emirhan İlkhan’ı keşfeden isim konuştu! Beşiktaş’a nasıl transfer oldu?

ZOR YOLLARDAN BURAYA GELDİ

"Dikine oynayabilen, rakip eksilten, dribbling özelliği olan, etkili şut çıkaran bir oyuncu. Ofansif anlamda tüm bileşenleri bir araya getiriyor. Emirhan, kendine güvenen bir oyuncu. Çok zorlu yollardan buralara geldi ve çok önemli bir kariyer onu bekliyor."