Başkan Elmas, Florya’daki görüşmede “Hocam teknik açıdan değişiklik kararı aldık. İsterseniz Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ya da sportif direktör olun” teklifini iletti
İmparator, "Siz şaka mı yapıyorsunuz... Ben kariyerimi ortaya koydum" diyerek reddetti
G.Saray'da dün önemli gelişmeler yaşandı ve kaynayan kazan taştı; Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Bir süredir Aslantepeile Florya arasında ciddi bir fikir uyuşmazlığı yaşanıyordu. Özellikle Başkan BurakElmas'ın hocaya yardımcı antrenör bulmagirişimi aslında bardağı taşıran son damlaydı. Kupadan elenilmesi, üstüne Giresun maçındaki kötü sonuç da gelince sarı-kırmızılı camiada eleştiri başlamış, Terim'in istifası istenmişti.
YÖNETİMLE 8 SAAT TERİM'LE 10 DAKİKA Pazar günü futbolla ilgilenen tüm yöneticileri kulüp binasına çağıran Burak Elmas'ın saat 16:00'dabaşladığı toplantısı gece 00.00'a kadarsürdü. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından kulübün hukukçuları da görüşmeye dahil oldu. Terim'in sözleşme detaylarının üzerinden geçildi. Pazartesi günü (dün) ilk iş olarak FatihTerim, Aslantepe'ye çağrıldı ve 10 dakikayıgeçmeyen görüşme sonunda ayrılık kararı İmparator'a iletildi.
GÜNLERDİR BANA MOBBİNG UYGULADINIZ Görüşmede Burak Elmas, oy çokluğu değil oy birliği ile alınan kararı Fatih Terim'e "Hocam teknik açıdan değişiklikkararı aldık. Bu benim ve yönetim kurulununkararıdır. Fakat ben sizinle çalışmayadevam etmek istiyorum. Sportif AŞ'de başkanyardımcım olun. Ya da G.Saray'da sportifdirektör olun" dedi. Şaşkına dönen tecrübeli hocanın da "Başkan bu nereden çıktı. Siz şakamı yapıyorsunuz! Ben saha kenarındayımve kariyerimi ortaya koydum.Bunu kabul etmem mümkün değil.Geçen hafta Florya'da konuştuk.Ben yanlış anlamışım demekki… Niyetinizi anlamalıydım.10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz.Bu teklifi kabul etmiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.
EN KÖTÜSÜ TERİM'Dİ! G.SARAY'DA son 7 senede görev yapan teknik direktörlerin hepsi, yönetim kurulu kararıyla görevlerinden alındı. Bu hocaların Süper Lig'deki son 9maç performansı incelendiğinde en kötü karneye sahip olan isim Fatih Terim'di. Son 9 maçta Hamza Hamzaoğlu'nun 6, Mustafa Denizli'nin 3, Riekerink'in 6 ve Tudor'un 4 galibiyeti vardı. Terim ise son 9 haftada sadece 1 galibyiet aldı.
DUYMAMIŞ OLAYIM BAŞKAN
TERİM'IN Sportif AŞ ve Sportif Direktörlük için ret cevabı sonrası Başkan bu kez "Hocamsözleşmendeki sana karşıolan yükümlülüklerimizneyse yerine getireceğiz" deyince, İmparator da "Bakşimdi ayıp ediyorsunuz.Bunu duymamışolayım. Ben sözleşmeleriimzalarken,tazminatı hiçbir zamandüşünmedim. Sakın böylebir şeyi aklınızdan geçirmeyin" diyerek sözlerini noktaladı ve görüşmeden ayrıldı.
AYRILIK METNİ GEÇEN HAFTA YAZILMIŞ! Galatasaray, Terim'le yollarını ayırdığını dün saatler 15.20'yi gösterirken uzun bir metinle yayınladı. İmparator'u onore eden bu açıklamanın geçen hafta salı günü hazırlandığı öğrenildi. Başkan Burak Elmas imzalı açıklamanın son bölümü şöyleydi: "…Galatasaray için birlikteyürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısızbüyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizigururlandıran bir başarıya imza atan GalatasaraylıFatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zamanfaydalanmaya devam edeceğiz. Fatih Hocamızageçmişten bugüne yapmış olduğu büyükhizmetleri için başta yönetimimiz olmaküzere temsil etmekte olduğumuzGalatasaray Spor Kulübü ve camiamızadına teşekkür ederiz."
EKİBİ DE GÖNDERİLDİ
G.Saray'da Fatih Terim'in ardından yardımcı antrenörleri Selçuk İnan ve Necati Ateş ile de yollar ayrıldı. Ayrıca Terim'in ekibinde yer alan idari menajer Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, Tesis Müdür Yardımcısı Ender Uysal ve Medya Sorumlusu Eray Sözen'in de işine son verildi.
SON DÖNEMDE 4 KUPA
FATİH TERİM, Galatasaray'da 4 farklı dönemde görev yaparken toplamda 20, 4. dönemine 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere 4 kupa sığdırdı. Sarıkırmızılı takımdaki hocalık kariyerine 1 Temmuz 1996'da başlayanTerim, 30 Haziran 2000'de ayrılıp Fiorentina'nın yolunu tuttu. G.Saray'daki ikinci dönemi 31 Temmuz 2002'de başlayıp24 Mart 2004'te sona erdi. 3. kez Florya'ya geldiğinde tarihler 14 Temmuz 2011'i gösteriyordu.25 Eylül 2013'te yollar yine ayrıldı. Fatih Terim'in son dönemi 22Aralık 2017'de başlamıştı.
REZAN EPÖZDEMİR'DEN AĞIR ELEŞTİRİ!
Başkan Burak Elmas ile düştüğü anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Terim'in ayrılığı üzerine imalı bir paylaşım yaptı: "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz. İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir."
SORU CEVAP Fatih Terim'e yapılanı doğrubuluyor musunuz?
MURAT ÖZBOSTAN Elmas'ın başkanlığı asıl şimdi başlıyor
Malumun ilamıydı… Ortada bir sürpriz yok. Günlerdir Fatih Terim'e karşı Galatasaray yönetiminin yapmış olduğu ciddi bir mobbing vardı. Bunu geçen hafta kaleme almıştım. Bundan sonra Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın görevdeki süreci daha zor olacak. Neden?... Fatih Terim'in gölgesinde GalatasarayKulübü'nde başkanlık yapıyordu. Terim gitti… Artık her şeye tek başına göğüs gerecek. Bu yükün altından kalkabilir mi? Bana göre önümüzdeki aylarda Galatasaray'dabir de seçim olur. Düşünsenize, göreve geldiğinizden bu yana başkan yardımcınız gitti, genel sekreteriniz gitti, teknik direktörünüz gitti… Üç önemli taşı elinde tutamadı. Şurada Avrupa maçlarına az bir zaman kala Fatih Terim'e yapılan bu operasyon tarihin sayfalarında yerini alacak. Hayırlı olsun. Seçime girerken, Terim kozunukullanan bir başkanın bu kadar kolay hocasından vazgeçmesini de herhalde tarih yazacaktır
LEVENT TÜZEMEN Fatih Terim, Elmas'ın telefonlarını açmadı!
Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim'in Galatasaraylı kimliklerini bir kenara koyarsak, Elmas seçilerek iktidara geldi ve Terim'i takımın başına atadı… Seçilmiş başkan olarak Burak Elmas'ın,Fatih Terim'denbir takım talepleriolması doğaldır. Takımın iyi çalışmadığı, oyuncuların fiziksel olarak yetersiz kaldığı, sezona iyi başlayan oyuncuların da performans olarak geriye gittiği tartışılıyordu. Terim'in, Avrupa'da 'Kompakt futbol' anlayışına göre planladığı oyun düzeninde Galatasaraylı oyuncular başarılı olup, gruptan namağlup lider çıktılar. Ama o oyuncular, ligde takımı yukarı taşıyamadılar. Terim'in de Avrupa'daki oyunanlayışını ısrarla lige yansıtmaması büyükbaşarısızlığı ortaya çıkardı. Yönetim, Terim'e destek olsun diye Florya'ya kişiler atadı ama Terim hepsini yolladı… En son Burak Elmas, takımın fiziksel gücünü yukarı çekmek adına birçok ismi önerdi, kabul görmedi, Domenec Torrent ismi, Terim'e önerildi ama yine olmadı. Başkan Elmas, Terim'e Sportif AŞ'de görev yapmasını önerdi ama Terim 'Ben oralarda olmayı istemem, sahadaolmak isterim' diyerek teklife sıcak bakmadı. Başkana, Terim'in, 'Sportif AŞ'de çalışırımama bugünkü maaşımı isterim' deyip demediğini sordum, hocanın para konuşmadığını söyledi. 10 gündür Terim ile Burak Elmas konuşmuyorlardı. Terim, pazar günü Başkan Elmas'ın telefonlarını açmadı, mesajlarına cevap vermedi. Dün sabah yapılan telefon görüşmesinden sonra bir araya geldiler. Başkan, Terim'e artık birlikte çalışmayacaklarını iletti ve yollar ayrıldı.