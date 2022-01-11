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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Siz şaka mı yapıyorsunuz!

MEHMET ÖZCAN
Siz şaka mı yapıyorsunuz!

Başkan Elmas, Florya’daki görüşmede “Hocam teknik açıdan değişiklik kararı aldık. İsterseniz Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ya da sportif direktör olun” teklifini iletti

İmparator, "Siz şaka mı yapıyorsunuz... Ben kariyerimi ortaya koydum" diyerek reddetti

G.Saray'da dün önemli gelişmeler yaşandı ve kaynayan kazan taştı; Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Bir süredir Aslantepe ile Florya arasında ciddi bir fikir uyuşmazlığı yaşanıyordu. Özellikle Başkan Burak Elmas'ın hocaya yardımcı antrenör bulma girişimi aslında bardağı taşıran son damlaydı. Kupadan elenilmesi, üstüne Giresun maçındaki kötü sonuç da gelince sarı-kırmızılı camiada eleştiri başlamış, Terim'in istifası istenmişti.

YÖNETİMLE 8 SAAT TERİM'LE 10 DAKİKA
Pazar günü futbolla ilgilenen tüm yöneticileri kulüp binasına çağıran Burak Elmas'ın saat 16:00'da başladığı toplantısı gece 00.00'a kadar sürdü. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından kulübün hukukçuları da görüşmeye dahil oldu. Terim'in sözleşme detaylarının üzerinden geçildi. Pazartesi günü (dün) ilk iş olarak Fatih Terim, Aslantepe'ye çağrıldı ve 10 dakikayı geçmeyen görüşme sonunda ayrılık kararı İmparator'a iletildi.



GÜNLERDİR BANA MOBBİNG UYGULADINIZ
Görüşmede Burak Elmas, oy çokluğu değil oy birliği ile alınan kararı Fatih Terim'e "Hocam teknik açıdan değişiklik kararı aldık. Bu benim ve yönetim kurulunun kararıdır. Fakat ben sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum. Sportif AŞ'de başkan yardımcım olun. Ya da G.Saray'da sportif direktör olun" dedi. Şaşkına dönen tecrübeli hocanın da "Başkan bu nereden çıktı. Siz şaka mı yapıyorsunuz! Ben saha kenarındayım ve kariyerimi ortaya koydum. Bunu kabul etmem mümkün değil. Geçen hafta Florya'da konuştuk. Ben yanlış anlamışım demek ki… Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Bu teklifi kabul etmiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.

EN KÖTÜSÜ TERİM'Dİ!
G.SARAY'DA son 7 senede görev yapan teknik direktörlerin hepsi, yönetim kurulu kararıyla görevlerinden alındı. Bu hocaların Süper Lig'deki son 9 maç performansı incelendiğinde en kötü karneye sahip olan isim Fatih Terim'di. Son 9 maçta Hamza Hamzaoğlu'nun 6, Mustafa Denizli'nin 3, Riekerink'in 6 ve Tudor'un 4 galibiyeti vardı. Terim ise son 9 haftada sadece 1 galibyiet aldı.

DUYMAMIŞ OLAYIM BAŞKAN
TERİM'IN Sportif AŞ ve Sportif Direktörlük için ret cevabı sonrası Başkan bu kez "Hocam sözleşmendeki sana karşı olan yükümlülüklerimiz neyse yerine getireceğiz" deyince, İmparator da "Bak şimdi ayıp ediyorsunuz. Bunu duymamış olayım. Ben sözleşmeleri imzalarken, tazminatı hiçbir zaman düşünmedim. Sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin" diyerek sözlerini noktaladı ve görüşmeden ayrıldı.



AYRILIK METNİ GEÇEN HAFTA YAZILMIŞ!
Galatasaray, Terim'le yollarını ayırdığını dün saatler 15.20'yi gösterirken uzun bir metinle yayınladı. İmparator'u onore eden bu açıklamanın geçen hafta salı günü hazırlandığı öğrenildi. Başkan Burak Elmas imzalı açıklamanın son bölümü şöyleydi: "…Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

EKİBİ DE GÖNDERİLDİ
G.Saray'da Fatih Terim'in ardından yardımcı antrenörleri Selçuk İnan ve Necati Ateş ile de yollar ayrıldı. Ayrıca Terim'in ekibinde yer alan idari menajer Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, Florya Tesis Müdürü Fahri Yılmaz, Tesis Müdür Yardımcısı Ender Uysal ve Medya Sorumlusu Eray Sözen'in de işine son verildi.

SON DÖNEMDE 4 KUPA
FATİH TERİM, Galatasaray'da 4 farklı dönemde görev yaparken toplamda 20, 4. dönemine 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere 4 kupa sığdırdı. Sarıkırmızılı takımdaki hocalık kariyerine 1 Temmuz 1996'da başlayan Terim, 30 Haziran 2000'de ayrılıp Fiorentina'nın yolunu tuttu. G.Saray'daki ikinci dönemi 31 Temmuz 2002'de başlayıp 24 Mart 2004'te sona erdi. 3. kez Florya'ya geldiğinde tarihler 14 Temmuz 2011'i gösteriyordu. 25 Eylül 2013'te yollar yine ayrıldı. Fatih Terim'in son dönemi 22 Aralık 2017'de başlamıştı.



REZAN EPÖZDEMİR'DEN AĞIR ELEŞTİRİ!
Başkan Burak Elmas ile düştüğü anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Terim'in ayrılığı üzerine imalı bir paylaşım yaptı: "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz. İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir."

SORU CEVAP
Fatih Terim'e yapılanı doğru buluyor musunuz?

MURAT ÖZBOSTAN
Elmas'ın başkanlığı asıl şimdi başlıyor
Malumun ilamıydı… Ortada bir sürpriz yok. Günlerdir Fatih Terim'e karşı Galatasaray yönetiminin yapmış olduğu ciddi bir mobbing vardı. Bunu geçen hafta kaleme almıştım. Bundan sonra Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın görevdeki süreci daha zor olacak. Neden?... Fatih Terim'in gölgesinde Galatasaray Kulübü'nde başkanlık yapıyordu. Terim gitti… Artık her şeye tek başına göğüs gerecek. Bu yükün altından kalkabilir mi? Bana göre önümüzdeki aylarda Galatasaray'da bir de seçim olur. Düşünsenize, göreve geldiğinizden bu yana başkan yardımcınız gitti, genel sekreteriniz gitti, teknik direktörünüz gitti… Üç önemli taşı elinde tutamadı. Şurada Avrupa maçlarına az bir zaman kala Fatih Terim'e yapılan bu operasyon tarihin sayfalarında yerini alacak. Hayırlı olsun. Seçime girerken, Terim kozunu kullanan bir başkanın bu kadar kolay hocasından vazgeçmesini de herhalde tarih yazacaktır

LEVENT TÜZEMEN
Fatih Terim, Elmas'ın telefonlarını açmadı!
Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim'in Galatasaraylı kimliklerini bir kenara koyarsak, Elmas seçilerek iktidara geldi ve Terim'i takımın başına atadı… Seçilmiş başkan olarak Burak Elmas'ın, Fatih Terim'den bir takım talepleri olması doğaldır. Takımın iyi çalışmadığı, oyuncuların fiziksel olarak yetersiz kaldığı, sezona iyi başlayan oyuncuların da performans olarak geriye gittiği tartışılıyordu. Terim'in, Avrupa'da 'Kompakt futbol' anlayışına göre planladığı oyun düzeninde Galatasaraylı oyuncular başarılı olup, gruptan namağlup lider çıktılar. Ama o oyuncular, ligde takımı yukarı taşıyamadılar. Terim'in de Avrupa'daki oyun anlayışını ısrarla lige yansıtmaması büyük başarısızlığı ortaya çıkardı. Yönetim, Terim'e destek olsun diye Florya'ya kişiler atadı ama Terim hepsini yolladı… En son Burak Elmas, takımın fiziksel gücünü yukarı çekmek adına birçok ismi önerdi, kabul görmedi, Domenec Torrent ismi, Terim'e önerildi ama yine olmadı. Başkan Elmas, Terim'e Sportif AŞ'de görev yapmasını önerdi ama Terim 'Ben oralarda olmayı istemem, sahada olmak isterim' diyerek teklife sıcak bakmadı. Başkana, Terim'in, 'Sportif AŞ'de çalışırım ama bugünkü maaşımı isterim' deyip demediğini sordum, hocanın para konuşmadığını söyledi. 10 gündür Terim ile Burak Elmas konuşmuyorlardı. Terim, pazar günü Başkan Elmas'ın telefonlarını açmadı, mesajlarına cevap vermedi. Dün sabah yapılan telefon görüşmesinden sonra bir araya geldiler. Başkan, Terim'e artık birlikte çalışmayacaklarını iletti ve yollar ayrıldı.

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