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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Trabzonspor Gigot’ta ısrarcı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Gigot’ta ısrarcı

Fransız stoper için daha önce menajerler aracılığı ile nabız yoklayan bordo-mavililer, bu kez kulübü Spartak Moskova’ya resmi başvuruda bulundu

Trabzonspor, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Fransız stoper Samuel Gigot'u kadrosuna katmayı çok istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için daha önce menajerler üzerinden Rus kulübünün nabzını yoklayan bordo-mavililer, bu kez resmi bir ilgi kağıdı gönderdi ve Spartak Moskova'ya bonservis beklentisini sordu. Gelecek yanıta göre bir teklif hazırlayacak olan Trabzonspor, çok sayıda taliplisi olan Fransız stoper ile de menajer üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. 28 yaşındaki oyuncunun henüz bir karar vermediği ve düşünme sürecinde olduğu belirtildi.

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Trabzonspor Gigot’ta ısrarcı
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