Trabzonspor Gigot’ta ısrarcı

Fransız stoper için daha önce menajerler aracılığı ile nabız yoklayan bordo-mavililer, bu kez kulübü Spartak Moskova’ya resmi başvuruda bulundu
Trabzonspor, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Fransız stoper Samuel Gigot'u kadrosuna katmayı çok istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecekolan oyuncu için daha önce menajerlerüzerinden Rus kulübünün nabzını yoklayanbordo-mavililer, bu kez resmibir ilgi kağıdı gönderdi ve SpartakMoskova'ya bonservis beklentisinisordu. Gelecek yanıta göre bir teklif hazırlayacak olan Trabzonspor, çok sayıda taliplisi olan Fransız stoper ile de menajer üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. 28 yaşındaki oyuncunun henüz bir karar vermediği ve düşünme sürecinde olduğu belirtildi.