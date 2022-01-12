Trabzonspor’dan Djaniny açıklaması

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, Yeşil Burun Adalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Djaniny Semedo, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'da Yeşil Burun Adaları forması giymek için katıldığı kampta geçtiğimiz hafta sakatlanması üzerine kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli oyuncu, Jean Kouassi ile birlikte Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'na giden iki oyuncusundan biri olmuştu. Djaniny Semedo'nun Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.