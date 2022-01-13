Fenerbahçeli taraftardan tepki yağıyor: "İsmail Kartal Kasım'da kovulur"

Fenerbahçe'de 1 aydır devam eden teknik direktör arayışları dün İsmail Kartal ile son buldu. Bir süredir Löw, Jesus ve Bilic ile görüşen fakat bir sonuç elde edemeyen Fenerbahçe, takımın başına 2014-15 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ı getirdiğini duyurdu.