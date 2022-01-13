Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçeli taraftardan tepki yağıyor: "İsmail Kartal Kasım'da kovulur"
Giriş Tarihi: 13.1.2022 09:17 Son Güncelleme: 13.1.2022 09:20

Fenerbahçeli taraftardan tepki yağıyor: "İsmail Kartal Kasım'da kovulur"

Fenerbahçeli taraftardan tepki yağıyor: İsmail Kartal Kasım’da kovulur

Fenerbahçe'de Pereira sonrası hoca arayışları devam ederken dün yapılan resmi açıklamayla birlikte takımın başına İsmail Kartal'ın getirildiği ifade edildi. Alınan karar sonrası Fenerbahçe taraftarları tepkilerini dile getirdi. Taraftarlar İsmail Hoca'yı sahiplenirken yönetime ağır sözler söyledi. İşte Fenerbahçe taraftarlarının paylaştığı mesajlar...

Fenerbahçe'de 1 aydır devam eden teknik direktör arayışları dün İsmail Kartal ile son buldu. Bir süredir Löw, Jesus ve Bilic ile görüşen fakat bir sonuç elde edemeyen Fenerbahçe, takımın başına 2014-15 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ı getirdiğini duyurdu.

F.BAHÇELİ TARAFTARLARDAN YÖNETİME SERT SÖZLER

İsmail Kartal kararı sonrası Fenerbahçeli taraftalar yönetim ve Ali Koç'a çok sert sözler söyleyerek tepkilerini dile getirdi. Löw'ü beklerken İsmail Kartal'ın açıklanması, Fenerbahçe taraftarlarını sosyal medyada coşturdu.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'a destek olunması gerektiğini savunurken, eleştiri okları Başkan Ali Koç'a çevrildi. İşte bazı yorumlar:

"KASIMDA KOVULUR"

"Hikayeyi biliyoruz. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile devam edilir, takım iyi gidince yeni sezona da onunla girilip kasımda kovulur."

"BU TAKIM NEDEN İKİ AYDIR HOCASIZ"

"Madem İsmail Hoca telefonun ucunda bekliyordu, bu takım neden iki aydır hocasız."

"İsmail hoca fedakârlık yapmış sağ olsun ama bu yönetim için değer miydi bilinmez."

"Ali Koç döneminde çift dikiş; 2. Ersun Yanal dönemi, 2. Pereira dönemi, 2. İsmail Kartal dönemi. Sıra Löw'de."

F.BAHÇE'DE ALTAY SEVİNCİ

30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır, antrenmanlara dönüyor. Sakatlık sonrası salon çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki kaleci, Antalya maçı sonrasındaki hafta içi kaleci antrenmanlarına başlayacak.

YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE SAHALARA DÖNECEK

Altay'ın saha idmanlarına start vermesinin ardından 2-3 hafta içerisinde kaleyi Berke'den alabileceği gelen bilgiler arasında. Böylelikle mart ayına kadar dönmeyeceği hesap edilen Altay, yaklaşık 1 ay önce sahalara dönmüş olacak.

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Fenerbahçeli taraftardan tepki yağıyor: "İsmail Kartal Kasım'da kovulur"
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