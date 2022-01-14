Al Yunus’u ver Samet’i

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasındaki takas formülü iki kulüp arasındaki görüşmeleri hızlandırdı
Edgar Ie'nin sezonukapatması nedeniylestoper arayışında olanTrabzonspor, AdanaDemirspor'danSamet Akaydın'ıistemiş ancak olumlubir geri dönüşolmamıştı. Güneyekibinin bu sezon bordo-mavilitakımda şans bulamayanYunus Mallı'yı gözüne kestirmesiiki kulüp arasında transfergörüşmelerine yeni bir boyutkazandırdı. Trabzon yönetimi,Yunus için resmi teklif gelirsedeğerlendireceğini söyledi.
YUNUS MALLI'NIN TALİBİ ÇOK
Bordo-mavililerin scout ekibi ile teknik ekibin transferine sıcak baktığı Samet Akaydın'ın bu görüşmelerde bir kez daha masaya getirilmesi bekleniyor. 27 yaşındaki stoper, bu sezon Mavi Şimşekler'de başarılı maçlar çıkartırken takımı ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunus Mallı'nın ise talipleri arasında Giresunspor,Kasımpaşa, Kayserispor veGöztepe de yer alıyor.
FIRTINA'DA 2 POZİTİF VAKA
Trabzonspor, KOVİD-19 şokuyla sarsıldı. Yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde iki oyuncunun PCR testleri pozitif çıktı. İzolasyona alınan futbolcuların karantinası başladı. Bu isimlerden birinin Siopis olduğu belirtildi.