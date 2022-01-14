Kayıp forma operasyonu!

Florya’da boş olan depo ile ilgili detaylı rapor hazırlandı, 3 kulüp çalışanı da emniyette ifade verdi
Galatasaray'da üç ay önce gerçekleşen Mali Kongre'de eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'ın gündeme getirdiği forma yolsuzluğunun perde arkası aralanıyor. Kulüp denetçileri, kayıpforma, şort ve antrenman ürünlerihakkındaki usulsüzlükleri tespitetti. Başkan Burak Elmas'a Florya'da boş olan depo ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandı. Üç kulüp çalışanının emniyette ifade verdiği öğrenildi. Kayıp formaların akibetlerinin ne olduğu konusunda kısa zamanda bir sonuç elde edilmesi bekleniyor.