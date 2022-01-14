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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Kayıp forma operasyonu!

MEHMET ÖZCAN
Kayıp forma operasyonu!

Florya’da boş olan depo ile ilgili detaylı rapor hazırlandı, 3 kulüp çalışanı da emniyette ifade verdi

Galatasaray'da üç ay önce gerçekleşen Mali Kongre'de eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'ın gündeme getirdiği forma yolsuzluğunun perde arkası aralanıyor. Kulüp denetçileri, kayıp forma, şort ve antrenman ürünleri hakkındaki usulsüzlükleri tespit etti. Başkan Burak Elmas'a Florya'da boş olan depo ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandı. Üç kulüp çalışanının emniyette ifade verdiği öğrenildi. Kayıp formaların akibetlerinin ne olduğu konusunda kısa zamanda bir sonuç elde edilmesi bekleniyor.

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Kayıp forma operasyonu!
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