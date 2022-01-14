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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Kondisyon çok zayıf

MEHMET ÖZCAN
Kondisyon çok zayıf

Takımın kondisyonunu yetersiz bulan İspanyol hoca, antrenman sürelerini 90 dakika olarak belirledi ve ‘’Çok çalışacağız’’ dedi. Futbolcuların iki idman arasını Florya’da geçirmelerini istedi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, üç kişilik ekibiyle Florya'da önceki akşam işbaşı yaptı. Yardımcı antrenörler Jordi Guerrero ve Jordi Gris'in yanı sıra atletik-performans uzmanı Julian Jimenez, sarı-kırmızılı takımı çalıştırıyor. Ricard Segarra'nun da yakın zamanda kaleci antrenörlüğüne getirilmesi bekleniyor.

FLORYA'DA KAYNAŞMA YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Gelir gelmez yeni çalışma programı hazırlayan Torrent, bir günde çift idmanda karar kıldı. Takımın kondisyonunu yetersiz bulan İspanyol teknik adam, antrenman sürelerini 90 dakika olarak belirledi ve "Çok çalışacağız" dedi. Tecrübeli hoca, oyuncularından sabah ve akşam idmanları arasındaki zamanı da Florya'da geçirmelerini istedi. Bu hamleyle teknik heyet ve takım arasında iletişim sorunu yaşanmayacak. Torrent, dün de öğle yemeği organize etti ve oyuncularla bire bir diyaloglar kurmaya başladı.

MALİYETLERİ 25 MİLYON TL
Galatasaray'da yeni teknik heyetin maliyeti 25 milyon TL olacak. Domenec Torrent ve 2 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletizm antrenörü, 1 de analist uzmanından oluşan 5 kişilik ekibin sözleşmesinin 6 aylık değil 1.5 yıllık olduğu öğrenildi. Görevine son verilen Fatih Terim 21 milyon TL kazanıyordu.

ASSUNÇAO'NUN BİLETİ KESİLDİ
HOCA değişikliği yapan Galatasaray'da transferde belirsizlik hakim. Belçika'ya kiralık gitmesi beklenen Luyindama ve Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'e henüz yeni teknik direktör Domenec Torrent'ten izin çıkmadı. Ancak Galatasaray seviyesinde görülmeyen Gustavo Assunçao'nun bileti kesildi. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında Sambacı'yı gönderme kararı aldı. Brezilyalı orta sahanın sözleşmesi feshedilecek. Takımı tanımaya başlayan Torrent'in raporu, ara transferde belirleyici olacak.

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