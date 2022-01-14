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Giriş Tarihi: 14.1.2022 23:42 Son Güncelleme: 14.1.2022 23:43

Sivasspor'da Hakan Arslan şoku!

AA
Sivasspor’da Hakan Arslan şoku!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Hakan Arslan'ın sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından sol alt adalesinde ağrı şikayeti olan Arslan'ın yapılan sağlık kontrollerinde söz konusu bölgede yırtık tespit edildi. Takımın orta sahasında görev yapan Arslan'ın tedavisine başlandı.

Ligin 21 haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek Sivasspor'da karşılaşma öncesi Arslan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr kadroda yer almayacak.

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Sivasspor'da Hakan Arslan şoku!
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