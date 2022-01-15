İstanbul’da Fatih Karagümrük’ün rakibi Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Ümüt Öztürk'ün düdük çaldığı karşılaşma saat 16.00'da başladı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor. Ligin geride kalan diliminde Fatih Karagümrük 27, Çaykur Rizespor ise 18 puan topladı.
Rize temsilcisinde temaslı oldukları için ülkelerinde karantina süreleri devam eden Yannick Bolasie ve Loic Remy'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül ile sarı kart cezalısı Baiano, kadroda yer alamayacak.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.
İLK 11'LER...
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim, Emirhan, Cemali, Sabo, Djokovic, Alper, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo.
FATİH KARAGÜMRÜK 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR
32' Aleksandar Pesic
MAÇTAN DAKİKALAR...
31. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Pesic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Boyd'un topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vivano'da kaldı.
İlk yarı 1-0 sona erdi.